તામિલનાડુમાં સરકારના ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલાં AIADMKમાં બળવો

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુના રાજકારણમાં એક વખત ફરી નવો અને રસપ્રદ વળાંક સામે આવ્યો છે. ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડા મુનેત્ર કળગમ (AIADMK)ના ધારાસભ્યો વેલુમણી અને સીવી ષણમુગમના નેતૃત્વવાળા જૂથે સત્તારૂઢ તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (TVK)ને સમર્થન આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય બાદ રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે અને AIADMKની અંદરના મતભેદો ખુલ્લેઆમ સામે આવવા લાગ્યા છે. વરિષ્ઠ નેતા ષણમુગમે જણાવ્યું હતું કે AIADMKના એક જૂથેના ધારાસભ્યો તામિલનાડુ સરકારને સમર્થન આપવા માટે મુખ્ય મંત્રી વિજય સાથે મુલાકાત કરશે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે AIADMKમાં થયેલો આ બળવો વિધાનસભામાં વિજયની TVK સરકારના ફ્લોર ટેસ્ટના એક દિવસ પહેલાં થયો છે.

ધારાસભ્ય વેલુમણીએ પક્ષના નેતૃત્વ પર સવાલ ઉઠાવતા AIADMKની મહાપરષિદની બેઠક તાત્કાલિક બોલાવવાની માગ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે પક્ષના ભવિષ્ય અને હાલની રાજકીય પરિસ્થિતિઓ પર ખુલ્લી ચર્ચા થવી જરૂરી છે. નોંધનીય છે કે બળવાખોર ગઠને દલબદલ કાયદાની ઝપટમાં આવ્યા વગર સમર્થન આપવા માટે 32 ધારાસભ્યોની જરૂર છે.

 TVKને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય

ષણમુગમે કહ્યું હતું કે અમે ચૂંટણીમાં જીત મેળવી આવેલી TVKને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમે આ પાર્ટીની સ્થાપના DMKના વિરોધમાં કરી હતી. છેલ્લાં 53 વર્ષથી અમારા રાજકારણ DMKના વિરોધ પર આધારિત રહી છે. આવી સ્થિતિમાં AIADMK સરકારને DMKના સમર્થનથી બનાવવાનો એક પ્રસ્તાવ આવ્યો હતો, પરંતુ અમારા મોટા ભાગના સભ્યોએ તેને નકારી કાઢ્યો અને તેનો વિરોધ કર્યો હતો.

આ દરમિયાન AIADMK વિધાનમંડળ પક્ષના મોટા ભાગના ધારાસભ્યોએ એસપી વેલુમણીને પોતાનો ફ્લોર લીડર પસંદ કર્યો છે, જેને કારણે પક્ષની અંદર નવા રાજકીય સમીકરણોની ચર્ચા તેજ બની છે. વેલુમણી-શણમુગમ ગઠનું આ પગલું તામિલનાડુના રાજકારણમાં નવાં સમીકરણો ઊભાં કરી શકે છે. બીજી તરફ TVKને મળેલું આ સમર્થન સત્તારૂઢ પક્ષની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે. હજુ સુધી AIADMKના નેતૃત્વ તરફથી આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી. હવે સૌની નજર AIADMKની સંભવિત મહાપરિષદની બેઠક અને પક્ષના આગલા પગલાં પર છે.

