પેપર લીકના આરોપો બાદ રદ થઈ NEET UG પરીક્ષા

નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEET પરીક્ષા 2026 રo કરવામાં આવી છે. પેપર લીક બાદ NTAએ આ નિર્ણય લીધો છે. નોંધનીય છે કે આ પરીક્ષા ત્રીજી મેએ રોજ યોજવામાં આવી હતી. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ ‘ગેસ પેપર’ લીક થવાના આરોપો બાદ NEET UG 2026 પરીક્ષા રદ કરી દીધી છે. આ નિર્ણયથી દેશભરના લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ચિંતા અને હલચલ મચી ગઈ છે. સરકારે મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને સોંપી છે. એ સાથે જ NTAએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પરીક્ષા ફરીથી લેવામાં આવશે અને નવી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
કેમ રદ થઈ NEET UG 2026 પરીક્ષા?
NTAના જણાવ્યાનુસાર કાયદા અમલ એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીમાં પરીક્ષા પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે પરીક્ષા પહેલાં કથિત રીતે ‘ગેસ પેપર’ ફેલાવવામાં આવ્યું હતું, જેને કારણે પરીક્ષાની નિષ્પક્ષતા પર પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા. એજન્સીએ પોતાના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું કે ઉપલબ્ધ પુરાવા અને અહેવાલોની સમીક્ષા બાદ પરીક્ષા ચાલુ રાખવી યોગ્ય માનવામાં આવી નહોતી. NTAએ કહ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના હિત અને પરીક્ષા પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતા જાળવવા માટે આ નિર્ણય જરૂરી હતો.
‘ગેસ પેપર’ લીક મામલાની તપાસ CBI કરશે
કેન્દ્ર સરકારે સમગ્ર મામલાની તપાસ CBIને સોંપી છે. તપાસ એજન્સી જાણી શકશે કે કથિત ‘ગેસ પેપર’ પરીક્ષા પહેલાં કેવી રીતે ફેલાયું અને શું તેના પાછળ કોઈ સંગઠિત ગેંગ સક્રિય હતી કે નહીં. NTAએ જણાવ્યું છે કે તે તપાસ એજન્સીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપશે અને તમામ રેકોર્ડ, ડેટા તેમ જ ટેક્નિકલ માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવશે.
રિ-એક્ઝામ અંગે NTAએ શું કહ્યું?
NTAએ પુષ્ટિ કરી છે કે NEET UG 2026 પરીક્ષા ફરીથી યોજાશે. નવી પરીક્ષાની તારીખ ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. એજન્સીએ સ્વીકાર્યું કે પરીક્ષા રદ થવાથી વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારજનોને અસુવિધા થશે, પરંતુ શંકાસ્પદ અને સમાધાનગ્રસ્ત પરીક્ષાને ચાલુ રાખવાથી શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં લોકોનો વિશ્વાસ વધુ નુકસાન પામી શકે છે.