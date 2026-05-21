વિજયની TVK સરકાર પર હોર્સ ટ્રેડિંગનો આરોપઃ SCમાં અરજી

નવી દિલ્હીઃ તામિલનાડુમાં વિધાનસભા ભંગ કરીને રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવે તેવી માગ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જનહિત અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં 13 મેએ થયેલા વિશ્વાસ મત દરમિયાન ગેરરીતિ અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ વિશ્વાસ મતમાં હાલના મુખ્ય મંત્રી સી. જોસેફ વિજયના નેતૃત્વ હેઠળની TVK સરકારે બહુમતી સાબિત કરી હતી. મદુરાઈના રહેવાસી કે.કે. રમેશે આ અરજી દાખલ કરી છે. આ અરજીમાં આ મામલાની તપાસ CBI દ્વારા કરાવવાની માગ કરવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તામિલનાડુમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવાની માગ પણ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં ભારત સરકાર, CBI અને તામિલનાડુ સરકારને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
તામિલનાડુ વિધાનસભામાં કુલ 234 બેઠકો છે અને સરકાર બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 118 ધારાસભ્યોનું સમર્થન જરૂરી છે. વિજયે 144 ધારાસભ્યોના સમર્થન સાથે 13 મેએ વિશ્વાસ મત જીત્યો હતો.
વિધાનસભા ભંગ કરવાની માગ
આ અરજી મુજબ TVK પાસે માત્ર 108 બેઠકો હતી અને બહુમતી મેળવવા માટે તેને અન્ય પક્ષો અને જૂથોનું સમર્થન લેવું પડ્યું હતું. TVKને કોંગ્રેસ, CPI, CPI(M), VCK, IUML, AIADMKના બળવાખોર ધારાસભ્યોના એક જૂથ અને AMMKના એકમાત્ર ધારાસભ્યનું સમર્થન મળ્યું હતું. અરજદારનો આરોપ છે કે અન્ય પક્ષોના ધારાસભ્યોની ખરીદી-વેચાણ કરવામાં આવી હતી અને TVK દ્વારા કેટલાક ધારાસભ્યોને કથિત રીતે “મોટી રકમ” આપવામાં આવી હતી. આ અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક ધારાસભ્યો સરકારમાં જોડાયા નહોતા, છતાં તેમણે પૈસા અને અન્ય લાભોના બદલામાં પાર્ટી વ્હિપના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન કર્યું.
આ અરજીમાં વધુમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે ગોપનીય સોદા કરવામાં આવ્યા, ધારાસભ્યો વચ્ચે મોટી રકમ વહેંચાઈ અને ફ્લોર ટેસ્ટ લોકશાહી સિદ્ધાંતો અનુસાર યોજાયો નહોતો. આ અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ગેરકાયદે હતી અને યોગ્ય લોકશાહી પ્રક્રિયાનો ભાગ નહોતી. તેથી વિધાનસભા ભંગ કરવામાં આવે અને મામલાની વિગતવાર તપાસ CBIને સોંપવામાં આવે. આ અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 91મા બંધારણીય સુધારા પછી કોઈ પણ પક્ષમાં થયેલી ફૂટને કાનૂની માન્યતા મળતી નથી અને અન્ય પક્ષમાં કાયદેસર વિલય માટે ઓછામાં ઓછા બે-તૃતીયાંશ ધારાસભ્યોનું સમર્થન જરૂરી હોય છે.