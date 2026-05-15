NEET UG 2026ની 21 જૂને ફરી લેવાશે પરીક્ષા

નવી દિલ્હીઃ NEET UG 2026ની પરીક્ષા દેશભરનાં વિવિધ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર ઓફલાઇન મોડમાં લેવામાં આવશે. પરીક્ષા બપોરે બે વાગ્યાથી સાંજે પાંચ વાગ્યા સુધી યોજાય તેવી શક્યતા છે. પરીક્ષા પહેલાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને દેખરેખ અગાઉ કરતાં વધુ કડક બનાવવામાં આવશે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની ગરબડ ફરી ન બને. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (National Testing Agency)એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે ઉમેદવારોએ અગાઉ આ પરીક્ષા માટે અરજી કરી હતી, તેમને ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન કરવાની જરૂર નથી. ઉમેદવારોની જૂની અરજી, એક્ઝામ સિટી અને અન્ય વિગતો પહેલાંની જ માન્ય રહેશે. માત્ર 21 જૂને યોજાનારી પરીક્ષા માટે ટૂંક સમયમાં નવી સિટી સ્લિપ અને એડમિટ કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે.

 પરીક્ષા કેવી રીતે અને ક્યારે યોજાશે?

પેપર લીક મામલાની તપાસ ચાલુ

પેપર લીક મામલાની તપાસ હાલ કેન્દ્રીય એજન્સીઓ દ્વારા ચાલી રહી છે. આ મામલે અનેક રાજ્યોમાં તપાસ તેજ બની છે અને કેટલાક શંકાસ્પદ લોકોની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા રદ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી હતી.

ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી

* ઉમેદવારોને ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર નથી.

* નવા એડમિટ કાર્ડ ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે.

* પરીક્ષાની તારીખ 21 જૂન 2026 રાખવામાં આવી છે.

* પરીક્ષા પેન-પેપર મોડમાં યોજાશે.

વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ માત્ર સત્તાવાર વેબસાઇટ અને NTA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી પર જ વિશ્વાસ કરે.

