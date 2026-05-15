મોંઘવારીનો મારઃ સોના, દૂધ પછી પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGમાં ભાવવધારો

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં છેલ્લા 48 કલાકમાં એક પછી એક અનેક વસ્તુઓ મોંઘી થઈ ગઈ છે અને સામાન્ય જનતા પર મોંઘવારીનો ચારેય બાજુથી હુમલો થયો છે. વડા પ્રધાન મોદીની અપીલ બાદ સરકારે સોના-ચાંદી પરની ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધારી હતી, જેને કારણે સોના-ચાંદીના ભાવમાં અચાનક જોરદાર ઉછાળો આવ્યો હતો. માત્ર સોનું જ નહીં, ત્યાર બાદ દેશમાં દૂધના ભાવ વધ્યા, CNGના દરોમાં વધારો થયો અને હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ પણ મોંઘાં થઈ ગયાં છે. શુક્રવાર, 15 મેથી દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે અને તે પ્રતિ લિટર ત્રણ રૂપિયા સુધી મોંઘાં થયાં છે.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો
ગયા રવિવારે પ્રથમ વખત વડા પ્રધાન મોદીએ વિદેશી ચલણ બચાવવા માટે લોકોને એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. ત્યાર બાદ સરકારે અચાનક સોનાં પર ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધારી દીધી, જેને કારણે MCXથી લઈને સ્થાનિક બજારો સુધી સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે વધારો થયો હતો.
દૂધના ભાવ વધ્યા
સોના-ચાંદી બાદ મોંઘવારીનો બીજો આંચકો દૂધ પર પડ્યો. અમૂલથી લઈને મધર ડેરી સુધી અનેક કંપનીઓએ પેકેટ દૂધના ભાવમાં વધારો કર્યો. અમૂલે દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર બે રૂપિયાનો વધારો કર્યો, ત્યાર બાદ મધર ડેરીએ પણ દૂધના ભાવમાં બે રૂપિયા વધારો જાહેર કર્યો. નવી કિંમતો 14 મેથી દેશભરમાં અમલમાં આવી ગઈ છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો
દૂધ મોંઘું થયા બાદ હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર મોંઘવારીનો હુમલો થયો છે. શુક્રવારે ઓઇલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ત્રણ રૂપિયાનો વધારો કર્યો અને નવી કિંમતો 15 મેથી દેશભરમાં અમલમાં આવી ગઈ છે.
CNG પણ મોંઘો
માત્ર પેટ્રોલ-ડીઝલ જ નહીં, CNG ગ્રાહકોને પણ મોટો આંચકો લાગ્યો છે. મુંબઈ બાદ હવે દિલ્હીમાં પણ 15 મેથી CNGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને તેની કિંમત પ્રતિ કિલો બે રૂપિયા સુધી વધારવામાં આવી છે. આ વધારા બાદ દિલ્હીમાં CNGનો ભાવ 79.09 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો છે. મુંબઈમાં પણ એક દિવસ પહેલા CNG બે રૂપિયા મોંઘી કરવામાં આવી હતી અને તેનો ભાવ 82 રૂપિયાથી વધીને 84 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો છે.