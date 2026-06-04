દિગ્ગજ ફિલ્મનિર્માતા પહેલાજ નિહલાનીનું 76 વર્ષની વયે નિધન

નવી દિલ્હી: દિગ્ગજ ફિલ્મ નિર્માતા અને Central Board of Film Certification (CBFC)ના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ પહેલાજ નિહલાનીનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હોવાનું ભારતીય ફિલ્મનિર્માતાઓના સૌથી મોટા સંગઠન Indian Motion Picture Producers’ Association (IMPA)ના અધ્યક્ષ અભય. સિંહાએ પુષ્ટિ કરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર પહેલાજ નિહલાની લાંબા સમયથી લીવર સંબંધિત બીમારી હતી. તેઓ ફિલ્મજગતની જાણીતી હસ્તી હતા અને તેમણે અનેક સફળ તથા લોકપ્રિય ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું હતું. તેમના નિધનથી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. તેઓ માત્ર સફળ નિર્માતા જ નહીં, પરંતુ કડક અને ચર્ચાસ્પદ સેન્સર બોર્ડપ્રમુખ તરીકે પણ જાણીતા હતા.

તેમના ફિલ્મી કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે અનેક હિટ ફિલ્મોને સમર્થન આપ્યું હતું. તેમાં ઇલ્જામ, આગ હી આગ, શોલા ઓર શબનમ અને આંખે જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને આંખે 1990ના દાયકાની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મોમાં ગણાય છે અને આજે પણ તેને તેમની સૌથી સફળ ફિલ્મોમાંની એક માનવામાં આવે છે.

પહેલાજ નિહલાનીએ અનેક મોટા કલાકારોને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રથમ તક આપી હતી. તેમણે અભિનેતા ગોવિંદાને 1986માં આવેલી ફિલ્મ ઇલ્જામ દ્વારા લોન્ચ કર્યા હતા. એ જ રીતે અભિનેતા ચંકી પાંડેએ પણ આગ હી આગ ફિલ્મ દ્વારા પોતાના કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. આ ઉપરાંત ગોવિંદા અને ચંકી પાંડે અભિનીત 1993ની ફિલ્મ આંખેં તે સમયની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મોમાં સામેલ રહી હતી. આ સિવાય તેમણે અક્ષયકુમાર અને સની દેઓલને પણ સ્ટાર બનાવ્યા હતા.

તેમની ફિલ્મોગ્રાફીમાં અનેક જાણીતી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. ફિલ્મનિર્માતા તરીકેના યોગદાન ઉપરાંત, પહેલાજ નિહલાનીએ 2015થી 2017 દરમિયાન CBFCના અધ્યક્ષ તરીકે પણ કામગીરી સંભાળી હતી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓ કડક સેન્સરશિપ નીતિઓને કારણે સતત ચર્ચામાં રહ્યા હતા. તે સમયગાળા દરમિયાન અનેક ફિલ્મોને લઈને વિવાદો પણ ઊભા થયા હતા. પહેલાજ નિહલાનીના નિધનથી ભારતીય ફિલ્મજગતે એક મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ ગુમાવી છે.

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