શ્રીલંકામાં ધાર્મિક ઉત્સવ દરમિયાન અકસ્માત, ટ્રક ભીડ પર ચઢી જતાં 6 લોકોના મોત

શ્રીલંકામાં એક ધાર્મિક ઉત્સવ દરમિયાન એક અનિયંત્રિત ટ્રક ભીડ પર ઘૂસી જતાં થયેલા એક મોટા અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબોમાં એક મોટો અકસ્માત થયો છે. કોલંબોની બહારના ભાગમાં મુખ્ય બૌદ્ધ તહેવાર વેસાક દરમિયાન એક અનિયંત્રિત ટ્રકે લોકોના ટોળાને કચડી નાખ્યું, જેમાં છ લોકોના દુઃખદ મોત થયા અને 13 અન્ય લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રક ડ્રાઈવર દારૂના નશામાં વાહન ચલાવી રહ્યો હતો અને નશાની હાલતમાં તેણે તહેવારની ઉજવણી કરી રહેલા લોકોની ભીડને કચડી નાખી.
અકસ્માત કેવી રીતે થયો?
આ અકસ્માત રવિવારે રાત્રે કોલંબોના મીગોડા વિસ્તારમાં થયો હતો, જ્યાં વેસાક ઉજવણીના ભાગ રૂપે લગાવવામાં આવેલા મફત ખાદ્ય સ્ટોલની બહાર મોટી સંખ્યામાં લોકો કતારમાં ઉભા હતા. એક ઝડપી ગતિએ આવતી પિકઅપ ટ્રક ભીડમાં ઘૂસી ગઈ. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકોમાં 35 થી 38 વર્ષની વયના ત્રણ પુરુષો અને 15 થી 56 વર્ષની વયની ત્રણ મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ અકસ્માતમાં એક બાળક સહિત 13 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે ઘણા કિલોમીટર સુધી પીછો કર્યા બાદ આરોપીની ધરપકડ કરી
અકસ્માત બાદ 42 વર્ષીય ડ્રાઈવર ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયો હતો, પરંતુ પોલીસે ઘણા કિલોમીટર સુધી તેનો પીછો કરીને તેની ધરપકડ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તે દારૂના નશામાં ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. વેસાકને બૌદ્ધ ધર્મમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ તહેવાર માનવામાં આવે છે, જે ભગવાન બુદ્ધના જન્મ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને મહાપરિનિર્વાણની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે, શ્રીલંકાના ભક્તોએ મફત ખોરાક અને પીણાંના સ્ટોલ લગાવ્યા હતા, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો આકર્ષાયા હતા.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તહેવાર દરમિયાન, કામચલાઉ સ્ટોલની આસપાસ ભારે ભીડ અને રસ્તાની બાજુમાં વાહનો પાર્ક કરવાથી ટ્રાફિકનું દબાણ વધે છે, જેના કારણે અકસ્માતોનું જોખમ પણ વધે છે.