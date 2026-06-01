અમેરિકાએ ઇરાની સેનાનાં સ્થાનો પર બોમ્બમારો કર્યો

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એક વાર ટેન્શન વધ્યું છે. અમેરિકી સેનાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે ઈરાનના રડાર અને ડ્રોન ઠેકાણાંઓ પર બોમ્બમારો કર્યો છે. અમેરિકી સેનાના જણાવ્યા અનુસાર ઈરાન દ્વારા એક અમેરિકન ડ્રોનને તોડી પાડ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. અમેરિકાના હુમલા પછી ઈરાને પણ જવાબી કાર્યવાહી કરતાં કુવૈત પર હુમલો કર્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. કુવૈતે ઈરાની હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે.
અમેરિકી સેનાનું નિવેદન
આ સુનિયોજિત અને વિચારપૂર્વક કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી ઈરાનની આક્રમક હરકતોના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી. તેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય જળક્ષેત્રમાં ઉડાન ભરી રહેલા અમેરિકન MQ-1 ડ્રોનને તોડી પાડવાની ઘટના પણ સામેલ છે. અમેરિકન લડાકુ વિમાનોએ તાત્કાલિક જવાબી કાર્યવાહી કરીને ઈરાનની હવાઈ સુરક્ષા પ્રણાલી, એક ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ સ્ટેશન અને બે એકતરફી હુમલાખોર ડ્રોનને નષ્ટ કર્યા હતા, જે પ્રાદેશિક જળમાર્ગમાંથી પસાર થતાં જહાજો માટે સ્પષ્ટ જોખમ હતાં.
કુવૈતે શું કહ્યું?
કુવૈતે જણાવ્યું હતું કે સોમવારે વહેલી સવારે તેની હવાઈ સુરક્ષા પ્રણાલીએ ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓને અટકાવવા માટે ગોળીબાર શરૂ કર્યો હતો. ઈરાનના અર્ધસૈનિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું હતું કે તેણે અમેરિકન હુમલાનો જવાબ આપ્યો છે. જોકે, તેણે સ્પષ્ટ કર્યું નહોતું કે આ જવાબી હુમલો ક્યાં કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સંકેત કુવૈત પર થયેલા હુમલા તરફ હતો. રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે દાવો કર્યો કે અમેરિકી સેનાએ એક ટેલિકોમ્યુનિકેશન ટાવરને નિશાન બનાવ્યો હતો.
ઈરાનના સરકારી ટીવીએ ટ્રમ્પની મજાક ઉડાવી
ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝને મિસાઈલ લોન્ચિંગના દૃશ્યો પ્રસારિત કર્યાં. તેમાં મિસાઈલના બહારના ભાગ પર લગાવવામાં આવેલા સ્ટિકરનો ક્લોઝ-અપ શોટ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. આ સ્ટિકરમાં ઘાયલ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની તસવીર દર્શાવવામાં આવી હતી.