9 જૂને પીએમ મોદીના નામે નોંધાશે મહાકીર્તિમાન

કેન્દ્રમાં મોદી સરકારના સફળ શાસનના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે દેશભરમાં આગામી 5 જૂનથી લઈને 21 જૂન સુધી વિશેષ જનસંપર્ક અને વિકાસ કાર્યોના પ્રદર્શન માટેના કાર્યક્રમો યોજાવા જઈ રહ્યા છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસથી શરૂ થઈને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ સુધી ચાલનારા આ 17 દિવસીય અભિયાનમાં કેન્દ્ર સરકાર પોતાની મોટી સિદ્ધિઓ અને જનહિતના કાર્યોને સામાન્ય જનતા સુધી પહોંચાડશે. પરંતુ, આ ભવ્ય કાર્યક્રમોની વચ્ચે એક એવી તારીખ આવી રહી છે, જે ભારતીય લોકશાહી અને રાજકારણના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય જોડી દેશે. આ તારીખ છે 9 જૂન 2026.
9 જૂન કેમ છે ખાસ? જવાહરલાલ નેહરુનો કયો રેકોર્ડ તૂટશે?
વાસ્તવમાં, 9 જૂન 2026 ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સતત ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન તરીકે એક એવો અજોડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કરવા જઈ રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધી દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુના નામે નોંધાયેલો હતો. ઐતિહાસિક તથ્યો મુજબ, જવાહરલાલ નેહરુએ દેશની પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણી બાદ 14 મે 1592 ના રોજ વડાપ્રધાન પદના શપથ લીધા હતા અને તેઓ 27 મે 1964 (અવસાન સુધી) સતત આ પદ પર રહ્યા હતા. આ રીતે, લોકતાંત્રિક ચૂંટણી દ્વારા ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન તરીકે તેમનો સળંગ કાર્યકાળ 12 વર્ષ અને 14 દિવસનો રહ્યો હતો. આપને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 1947 થી 1952 સુધી જવાહરલાલ નેહરુ દેશના મનોનીત (Nominated) વડાપ્રધાન હતા, ચૂંટાયેલા નહીં. હવે 9 જૂન 2026 ના રોજ જવાહરલાલ નેહરુના આ સૌથી લાંબા સમય સુધી સળંગ ચૂંટાયેલા પીએમ પદ પર રહેવાનો રેકોર્ડ તૂટી જશે અને પીએમ મોદી આ યાદીમાં ટોચ પર આવી જશે.
મોદી શાસનની સફર અને શપથ ગ્રહણનો અદભુત સંયોગ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે પ્રથમ વખત 26 મે 2014 ના રોજ સત્તાવાર શપથ લીધા હતા. આ પછી દેશની જનતાએ તેમના પર ફરી વિશ્વાસ મૂક્યો અને તેઓ 30 મે 2019 ના રોજ બીજી વખત પીએમ બન્યા. ત્યારબાદ વર્ષ 2024 ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવીને 9 જૂન 2024 ના રોજ તેમણે ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન પદના શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા.
આ જ ક્રમમાં આગળ વધતા, આગામી 9 જૂન 2026 ના રોજ પીએમ મોદી સતત નિર્વાચિત વડાપ્રધાન તરીકે પોતાના શાસનના બરાબર 12 વર્ષ અને 15 દિવસ પૂર્ણ કરી લેશે. આ સાથે જ તેઓ લોકતાંત્રિક ચૂંટણી પ્રક્રિયાના માધ્યમથી ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સતત વડાપ્રધાન પદ સંભાળવાનો નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કરશે. અહીં એક રસપ્રદ સંયોગ એ પણ છે કે 9 જૂન 2024 ના રોજ નરેન્દ્ર મોદીએ ત્રીજી ઇનિંગ માટે શપથ લીધા હતા અને બરાબર તેના બે વર્ષ બાદ જ એટલે કે 9 જૂનની તારીખે જ તેઓ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ મેળવશે. આ જ કારણે 9 જૂનનો આ દિવસ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને સમગ્ર નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) માટે રાજકીય અને પ્રતીકાત્મક બંને દ્રષ્ટિએ અત્યંત ગૌરવપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
મોટા મંત્રીમંડળ વિસ્તારની ચર્ચાઓ અને ભવ્ય આયોજનની તૈયારી
સૂત્રો પાસેથી મળતી વિગતો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર અને ભાજપ સંગઠન આ ખાસ અવસરને ખૂબ જ મોટા પાયે સેલિબ્રેટ કરવાની આંતરિક તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. જો કે હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર કેબિનેટ કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ પક્ષના વરિષ્ઠ સ્તરે આ દિવસને યાદગાર બનાવવા માટેની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. રાજકીય ગલિયારાઓમાં એવી પણ ચર્ચા તેજ બની છે કે આ જ ઐતિહાસિક સમયગાળા દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળનું મોટું વિસ્તરણ પણ થઈ શકે છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો, મોદી સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાની આ ઉજવણી વચ્ચે 9 જૂન 2026 ની આ તારીખ માત્ર એક કેલેન્ડરનો દિવસ નથી, પરંતુ ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ અક્ષરે લખાનારો રેકોર્ડ દિવસ બનવા જઈ રહ્યો છે.