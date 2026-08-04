સંઘ પરિવાર ગાંધી પરિવાર કરતાં વધુ સારો છેઃ સુષ્મિતા દેવ

નવી દિલ્હીઃ રાજ્યસભાનાં સાંસદ સુષ્મિતા દેવે તાજેતરમાં TMC છોડીને ભાજપમાં જોડાયાં છે. TMCમાં તેમનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો રહ્યો હતો, જે કોંગ્રેસ સાથેના તેમના દાયકાઓ લાંબા સંબંધની સરખામણીએ ઘણો ટૂંકો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શા માટે તેમનો પોતાની ભૂતપૂર્વ પાર્ટીઓ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ઓછો થયો. તેમણે NEET પેપર લીકના વિરોધને સરકાર દ્વારા સંભાળવાની રીત તેમ જ RSS વિશે પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા.
તમે ત્રણ રાજકીય પક્ષો સાથે જોડાયેલા રહ્યા છો. તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો છે?
મેં મારા વિદ્યાર્થી રાજકારણની શરૂઆત કોંગ્રેસની વિદ્યાર્થી શાખા NSUIથી કરી હતી અને 2021માં તેને છોડી હતી. મને બહુ જલદી સમજાયું કે બંગાળ અથવા દેશના અન્ય કોઈ ભાગમાં TMCનો મત આધાર વિચારધારા પર આધારિત નથી, પરંતુ નેતા-કેન્દ્રિત છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસનો આધાર વિચારધારા પર છે અથવા જો તમને ભાજપ પસંદ ન હોય તો તમે કોંગ્રેસને મત આપો છો. જ્યારે ભાજપનો મત આધાર સંપૂર્ણપણે વિચારધારા પર આધારિત છે.
પક્ષોના ટોચના નેતૃત્વ વિશે તમારું શું માનવું છે?
કોંગ્રેસ દરેક ચૂંટણી પછી અનેક સમીક્ષા બેઠકો યોજે છે. તેથી તે એક લોકશાહી પક્ષ જેવી લાગે છે, પરંતુ જ્યારે અમલની વાત આવે છે ત્યારે પક્ષની અંદર સહમતીનો અભાવ જોવા મળે છે. ટીકાકારો કહી શકે છે કે ભાજપમાં જોકે તમે વડા પ્રધાન મોદી અને ગૃહ મંત્રી સાથે પણ સંપર્ક કરી શકો છો અને જો કંઈ કામ ન કરે, તો તમને ગમે કે ન ગમે, સંઘ પરિવાર જમીની હકીકતો વિશે સારી રીતે માહિતગાર હોય છે. કોંગ્રેસમાં જો કોઈ ઉચ્ચ પદ પર બેઠેલી વ્યક્તિ તમારી સામે નારાજ થઈ જાય, તો તમારી રાજકીય કારકિર્દી ખતમ થઈ શકે છે. તમે કોંગ્રેસમાં તે પરિવાર સામે જઈને ટકી શકતા નથી. પરંતુ ભાજપમાં જો તમે કાબેલ વ્યક્તિ હો, તો તમને હંમેશા કોઈ ને કોઈ મંચ મળશે.