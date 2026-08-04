મોહન ભાગવત મુંબઈમાં Gen z અને Gen આલ્ફા સાથે કરશે વાર્તાલાપ

RSS વડા મોહન ભાગવત 6 ઓગસ્ટના રોજ મુંબઈમાં યુવા સંમેલનમાં લોકશાહી અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ જેવા વિષયો પર દેશભરના કિશોર વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરશે. આ સંમેલનમાં 100 શહેરોમાંથી 15 થી 19 વર્ષની વયના 2,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના વડા મોહન ભાગવત 6 ઓગસ્ટના રોજ લોકશાહી અને રાષ્ટ્ર નિર્માણના મુદ્દાઓ પર જનરલ જી અને જનરલ આલ્ફાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરશે. RSS ના વડા ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય એકતા ચળવળની 15મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે યુવા સંમેલનના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં ભાગ લેશે. આ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું યુવા સંમેલન છે.
મુંબઈના બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સમાં યોજાનારી આ કોન્ફરન્સમાં દેશભરના 100 શહેરોમાંથી 15 થી 19 વર્ષની વયના 2000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એકઠા થશે. સીજેપીના આંદોલન બાદ આરએસએસ યુવાનોમાં તેની લોકપ્રિયતા જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આરએસએસ વડાના આ નિવેદનને આના પ્રતિબિંબ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
વિપક્ષે RSS પર નિશાન સાધ્યું
CPI (ML) લિબરેશનના મહાસચિવ દિપંકર ભટ્ટાચાર્યએ મંગળવારે યુવાનોમાં પોતાની પહોંચ વધારવા માટે RSSની પહેલ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે સંઘ પરિવારે કિશોરો સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરતા પહેલા તેમને ‘બળાત્કાર અને મૃત્યુની ધમકીઓ’આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું,’આરએસએસ જનરલ ઝેડ સુધી પહોંચવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક હોવાનું કહેવાય છે. મોહન ભાગવત 100 શહેરોમાંથી 15 થી 19 વર્ષની વયના 2000 વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરવાના છે. આંકડા પ્રભાવશાળી છે, પરંતુ આ સંવાદ શેના વિશે હશે?’ ભટ્ટાચાર્યએ આરોપ લગાવ્યો કે શાસક સંસ્થા યુવા વિરોધીઓ પ્રત્યે પ્રતિકૂળ વલણ ધરાવે છે.
દીપાંકર ભટ્ટાચાર્યએ પીએમ મોદી વિશે શું કહ્યું?
તેમણે કહ્યું,’વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહેલાથી જ ‘સંસ્કૃતિ આઘાત’ વિશે વાત કરી ચૂક્યા છે અને ભારતની ‘ભટકી ગયેલી દીકરીઓ’ વિશે પિતૃસત્તાક પૂર્વગ્રહોનો ઉલ્લેખ કરી ચૂક્યા છે. ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન પ્રતિક્રિયા 15 વર્ષની છોકરીઓને માફી માંગવાના વીડિયો રિલીઝ કરવા મજબૂર કરી રહી છે. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપના નેતા રમેશ બિધુરીએ જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓને ‘પંકચર રિપેરર’ કહ્યા હતા. ભાજપના સાંસદ કંગના રનૌતે જનરલ જી.ને ‘જનરેશન ગટર’કહ્યા હતા. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પ્રદર્શનકારીઓને આતંકવાદી કહ્યા હતા, અને આરએસએસના સહ-મહામંત્રી અતુલ લિમયેએ વિરોધ પ્રદર્શનોને ‘બંધારણ વિરોધી’ અને ‘રાષ્ટ્ર વિરોધી’ ગણાવ્યું હતું.