કર્ણાટકમાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકો માટે સોશિયલ મિડિયા પર પ્રતિબંધ

બેંગલુરુઃ દક્ષિણ ભારતના રાજ્ય કર્ણાટક, જ્યાં ટેક હબ બેંગલુરુ આવેલું છે, ત્યાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકો માટે સોશિયલ મિડિયા ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ જણાવ્યું હતું કે આવું પગલું લેનારા તેઓ દેશમાં પ્રથમ મુખ્ય મંત્રી બન્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બાળકો પર મોબાઇલના વધતા ઉપયોગના દુષ્પ્રભાવને રોકવાના હેતુથી 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકો માટે સોશિયલ મિડિયા ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
સોશિયલ મીડિયા ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ
તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં યુવાનો માટે સોશિયલ મિડિયા ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવશે. એ સાથે જ સ્કૂલ, કોલેજ અને યુનિવર્સિટીઓમાં નશીલા પદાર્થોના ખોટા ઉપયોગને રોકવા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે મોટા એલાન
વર્ષ 2026-27નું બજેટ વિધાનસભામાં રજૂ કરતી વખતે તેમણે ખાતરી આપી હતી કે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં સ્કૂલ અને કોલેજોમાં ખાલી પડેલી 15,000 શિક્ષકની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
સરકારી પ્રાથમિક, હાઇસ્કૂલ અને પ્રી-યુનિવર્સિટી કોલેજોમાં
* નવા રૂમ બનાવવા અને મરામત માટે 565 કરોડ રૂપિયા
* ટોઇલેટ બનાવવા માટે 75 કરોડ રૂપિયા
* ફર્નિચર ખરીદવા માટે 25 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવશે
125 કરોડ મેઇનટેઇનન્સ માટે
સરકારે સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, હાઇસ્કૂલ અને પ્રી-યુનિવર્સિટી કોલેજોના જાળવણી કામ માટે 125 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવાની જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે સ્કૂલ, કોલેજ અને યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય, વ્યક્તિત્વ અને ભવિષ્ય નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કેમ્પસમાં ડ્રગ્સના દુરુપયોગને અટકાવવા માટે જાગૃતિ અભિયાન, કડક શિસ્ત અને કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર જેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે.
800 સ્કૂલ અપગ્રેડ થશે
800 સ્કૂલોને કર્ણાટક પબ્લિક સ્કૂલ (KPS) તરીકે અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. આગામી ત્રણ વર્ષમાં આ માટે અંદાજે 3900 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવશે.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે કાઉન્સેલર
વિદ્યાર્થીઓનો તણાવ ઓછો કરવા અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે રાજ્યના 204 બ્લોક રિસોર્સ સેન્ટરોમાં એક-એક ક્વોલિફાઇડ મેન્ટલ હેલ્થ કાઉન્સેલર નિયુક્ત કરવામાં આવશે.