મહારાષ્ટ્રના સોલાપુરમાં વાન કૂવામાં ખાબકી, 8 લોકોના મોત

મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લામાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને મોટી દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીં શનિવારે શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલું એક પિકઅપ વાહન અચાનક અનિયંત્રિત થઈને રસ્તાની બાજુમાં ખુલ્લા કૂવામાં ખાબક્યું હતું. આ ભીષણ માર્ગ અકસ્માતમાં 8 શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં માતમ છવાઈ ગયો છે. આ દુર્ઘટનામાં વાનમાં સવાર અન્ય ઘણા મુસાફરો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલ છે, જેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મહાસવાડ તીર્થસ્થાને જતી વખતે સર્જાયો કાળો કેર
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આ ભયાનક અકસ્માત સોલાપુર જિલ્લાના તાંદુલવાડી ગામની સીમા પાસે હાઈવે પર સર્જાયો હતો. પિકઅપ વાનમાં સવાર તમામ મુસાફરો શ્રદ્ધાળુઓ હતા અને તેઓ મહાસવાડ ખાતે આવેલા પ્રખ્યાત ‘સિદ્ધનાથ તીર્થસ્થાન’ (Siddhanath Pilgrimage) માં ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. ભક્તિભાવ સાથે ખુશી-ખુશી નીકળેલા આ શ્રદ્ધાળુઓની ગાડી તાંદુલવાડી ગામ નજીક પહોંચી ત્યારે ચાલકે અચાનક વાહન પરથી નિયંત્રણ ગુમાવી દીધું હતું, જેના કારણે પિકઅપ વાન રોડની સાઈડમાં આવેલા કૂવામાં સીધી નીચે ખાબકી ગઈ હતી.
ઘટનાસ્થળે જ 8 લોકોના મોત, બચાવ કામગીરી ચાલુ
વાન કૂવામાં પડતાં જ ચીસાચીસ અને બૂમાબૂમ મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકો અવાજ સાંભળીને તરત જ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા સ્થાનિક જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, પોલીસ કાફલો અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની બચાવ ટીમો (Rescue Teams) તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને કૂવામાંથી લોકોને બહાર કાઢવા માટે મોટા પાયે બચાવ અભિયાન શરૂ કરી દીધું હતું.
અત્યાર સુધી વહીવટી તંત્ર દ્વારા મળતી સત્તાવાર માહિતી મુજબ, આ અકસ્માતમાં કૂવાના પાણીમાં ડૂબી જવાથી અને ગંભીર ઈજાઓ થવાના કારણે 8 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. ક્રેન અને અન્ય સંસાધનોની મદદથી કૂવામાંથી વાહનને બહાર કાઢવાના અને અન્ય ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો સતત ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે. ઘાયલો પૈકી કેટલાકની હાલત હજુ પણ નાજુક હોવાનું કહેવાય છે, જેથી મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા પણ સેવાઈ રહી છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા તપાસ હાથ ધરી છે.