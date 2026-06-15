યુરોપિયન દેશ સ્લોવાકિયાએ PM મોદીને દેશના સર્વોચ્ચ સન્માનથી નવાજ્યા

વૈશ્વિક રાજદ્વારી મંચ પર ભારતનું કદ અને પ્રતિષ્ઠા સતત વધી રહ્યા હોવાનો વધુ એક મજબૂત પુરાવો સામે આવ્યો છે. યુરોપના મહત્વના દેશ સ્લોવાકિયાએ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પોતાના દેશનું સર્વોચ્ચ સન્માન એનાયત કરીને ભારત સાથેની તેમની ગાઢ દોસ્તીનો પરિચય આપ્યો છે. સ્લોવાકિયા સરકારે પીએમ મોદીને “ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસ” (ફર્સ્ટ ક્લાસ) એવોર્ડથી નવાજ્યા છે, જે આ દેશ તરફથી કોઈ પણ વિદેશી નેતા કે વ્યક્તિને આપવામાં આવતું સૌથી સર્વોચ્ચ અને પવિત્ર સન્માન માનવામાં આવે છે.
કોને આપવામાં આવે છે આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન?
સ્લોવાકિયાના બંધારણીય નિયમો અને પરંપરા અનુસાર, “ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસ” સન્માન માત્ર એવા વૈશ્વિક નેતાઓ અથવા મહાનુભાવોને જ આપવામાં આવે છે, જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિવિધ દેશો વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં અસાધારણ અને મોટું યોગદાન આપ્યું હોય. પીએમ મોદીની વિદેશ નીતિ અને વિશ્વભરના દેશોને સાથે લઈને ચાલવાની ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’ની ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્લોવાકિયાએ તેમને આ પ્રતિષ્ઠિત શ્રેણીમાં ‘ફર્સ્ટ ક્લાસ’ એટલે કે સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાના સન્માન માટે પસંદ કર્યા છે.
પીએમ મોદીને મળેલા વૈશ્વિક એવોર્ડ્સની સંખ્યા 33 થઈ
આ આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળવાની સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નામે વધુ એક મોટો વૈશ્વિક રેકોર્ડ નોંધાયો છે. પાછલા વર્ષોમાં વિશ્વના અલગ-અલગ શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી દેશો દ્વારા પીએમ મોદીને મળેલા સર્વોચ્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય અને નાગરિક સન્માનોની કુલ સંખ્યા હવે વધીને 33 થઈ ગઈ છે. એટલે કે સ્લોવાકિયા તરફથી મળેલો આ એવોર્ડ પીએમ મોદીનું 33 મું વૈશ્વિક સન્માન (33rd Global Award) બન્યું છે, જે ભારતના કોઈપણ વડાપ્રધાન માટે એક ઐતિહાસિક અને ગૌરવપૂર્ણ બાબત છે.
સમય અને વ્યૂહાત્મક મહત્વ
રાજદ્વારી નિષ્ણાતોના મતે, આ સન્માન એવા સમયે આપવામાં આવ્યું છે જ્યારે ભારત અને સ્લોવાકિયા વચ્ચેના સંબંધોને એક નવા સ્તરે લઈ જવા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. બંને દેશો ટેકનોલોજી, વેપાર અને સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગ વધારવા અને સાથે મળીને કામ કરવા આતુર છે. આવા સાનુકૂળ વાતાવરણમાં સ્લોવાકિયા દ્વારા આ સર્વોચ્ચ સન્માન આપવું એ દર્શાવે છે કે તેઓ ભારત સાથેના પોતાના વ્યૂહાત્મક સંબંધોને કેટલી ઉચ્ચ અગ્રિમતા અને મહત્વ આપે છે.
મોટા નજરિયાથી જોઈએ તો, આ સન્માન માત્ર વડાપ્રધાન મોદીની વ્યક્તિગત સિદ્ધિ નથી, પરંતુ બદલાતા વૈશ્વિક સમીકરણોમાં ભારતની વધતી જતી આર્થિક અને રાજદ્વારી શક્તિનો સ્વીકાર છે. આજે સમગ્ર વિશ્વ ભારતને એક મજબૂત, સ્થિર અને જવાબદાર વૈશ્વિક સત્તા (Responsible Global Power) તરીકે જોઈ રહ્યું છે, જે આ એવોર્ડ દ્વારા ફરી એકવાર સાબિત થયું છે.