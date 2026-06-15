રાજસ્થાનના જયપુરમાં યુવા આંદોલનકારીઓ અને સરકારની કાર્યશૈલી પર સવાલો ઉઠાવતા જૂથો વચ્ચે ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શને સોમવારે એક હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા, નીટ (NEET) પેપર લીક અને બેરોજગારી જેવા યુવા કેન્દ્રીત મુદ્દાઓ પર સતત અવાજ ઉઠાવી રહેલા સોશિયલ મીડિયા આંદોલન ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ના પ્રમુખ અને ફાઉન્ડર અભિજીત દીપ્કે પર જયપુરના પ્રખ્યાત શહીદ સ્મારક ખાતે સરેઆમ શારીરિક હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
કેવી રીતે ઘટી આ થપ્પડકાંડની ઘટના?
મળતી સત્તાવાર વિગતો અનુસાર, સોમવારે જયપુરના શહીદ સ્મારક પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સેંકડો કાર્યકર્તાઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે એકઠા થઈને પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પક્ષના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપ્કે સભા સ્થળ પર આવી પહોંચ્યા હતા. તેઓ જેવા મુખ્ય સભા સ્થળની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા, તે જ સમયે ત્યાં ઉભેલા કેટલાક અજ્ઞાત યુવકોમાંથી એક યુવક આગળ આવ્યો હતો અને તેણે કોઈ પણ પ્રકારની વાતચીત કર્યા વિના જ સીધો અભિજીત દીપ્કેના ચહેરા પર એક પછી એક એમ ધડાધડ અનેક થપ્પડ રસીદ કરી દીધા હતા. આ અણધારી ઘટનાથી ત્યાં હાજર લોકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. હુમલો કર્યા બાદ હુમલાખોર યુવક ત્યાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં હાજર ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) ના રોષે ભરાયેલા કાર્યકર્તાઓએ તેને દોડાવીને પકડી લીધો હતો અને રસ્તા પર જ તેનો બરાબરનો હુરિયો બોલાવી ભારે માર માર્યો હતો. આ હિંસક ઘર્ષણને કારણે શહીદ સ્મારક પર ભારે અફરાતફરી અને અરાજકતાનો માહોલ સર્જાયો હતો.
Cockroach Janta Party के Founder Abhijeet Dipke को पड़े थप्पड़
2 लोगों ने मिलकर 4 थप्पड़ मारे
Location – Jaipur pic.twitter.com/ZY8zn70CXu
— Rimjhim Jethani (@RimjhimJethani1) June 15, 2026
દેશભરમાં સરકારની નીતિઓ સામે પ્રદર્શન તેજ
જયપુરની આ ઘટના પહેલા પણ અભિજીત દીપ્કે દેશના અનેક મોટા શહેરો જેવા કે નવી દિલ્હી અને લખનૌ સહિતની જગ્યાઓ પર પોતાની ટીમના વિરોધ પ્રદર્શનોનું સફળ નેતૃત્વ કરી ચૂક્યા છે. હાલના દિવસોમાં દેશના અલગ-અલગ મોટા શહેરોમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શનો સતત વેગ પકડી રહ્યા છે. આ પ્રદર્શનોના માધ્યમથી યુવાનો વર્તમાન સરકારની નીતિઓ અને સરકારી ભરતીઓની કાર્યશૈલી પર આકરા સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે. દેશની કથળતી શિક્ષણ વ્યવસ્થા, નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (NEET) ના પેપર લીક કૌભાંડો અને યુવાનોમાં વધતી જતી ભયાનક બેરોજગારી જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓને લઈને આ સંગઠન સતત કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને પોતાના નિશાના પર લઈ રહ્યું છે.
વાસ્તવમાં શું છે ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP)?
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, સામાન્ય લોકોને નામ સાંભળીને નવાઈ ઉપજાવતી ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ કોઈ પરંપરાગત કે ચૂંટણી પંચમાં નોંધાયેલી વાસ્તવિક રાજકીય પાર્ટી નથી. પરંતુ આ દેશમાં વધી રહેલી બેરોજગારી અને પેપર લીક જેવી ગંભીર સરકારી સિસ્ટમની ખામીઓ વિરુદ્ધ દેશના ભણેલા-ગણેલા યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું એક ધારદાર વ્યંગ્યાત્મક (Satirical) સોશિયલ મીડિયા આંદોલન છે. આ અનોખા આંદોલનની શરૂઆત તાજેતરમાં જ એટલે કે મે 2026 માં થઈ છે અને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લાખો યુવાનો તેની સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, જેના મુખ્ય સૂત્રધાર અભિજીત દીપ્કે છે.
હુમલા બાદ અભિજીત દીપ્કેનું સત્તાવાર નિવેદન
આ ભયાનક હુમલા અને થપ્પડકાંડની ઘટના બાદ પણ અભિજીત દીપ્કેએ ખૂબ જ સંયમ અને શાંતિનો પરિચય આપ્યો હતો. તેમણે પોતાના તમામ કાર્યકર્તાઓ અને રોષે ભરાયેલા સમર્થકોને કાયદો હાથમાં ન લેવા અને તાત્કાલિક શાંતિ બનાવી રાખવા માટે ખાસ અપીલ કરી હતી.
પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા કોકરોચ જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ અભિજીત દીપ્કેએ જણાવ્યું કે, ”અમારા પર કરાયેલા આવા કાયરતાપૂર્ણ શારીરિક હુમલાઓ વાસ્તવમાં સામેવાળા પક્ષના ડર અને કાયરતાની સ્પષ્ટ નિશાની છે. તેઓ અમારા લોકતાંત્રિક પ્રશ્નોથી ડરી ગયા છે. અમે આવા હુમલાઓથી બિલકુલ ડરવાના નથી અને દેશના લાખો યુવાનોના હક માટે સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ અને બંધારણીય રીતે આપણો અવાજ બુલંદ કરતા રહીશું.”