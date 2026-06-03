દિલ્હીમાં ભયાનક અગ્નિકાંડ, રાજ્યપાલે બોલાવી બેઠક, તપાસ શરુ

દેશની રાજધાની દિલ્હીના માલવીય નગરમાં બુધવારે સવારે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીં આવેલી ‘હોટલ ફ્લોરિસ સ્ટે’ (Hotel Floris Stay) નામના રેસ્ટોરન્ટમાં અચાનક ભયાનક આગ ફાટી નીકળતાં મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો. સરકારી રિપોર્ટ અનુસાર, આ ભીષણ અગ્નિકાંડમાં અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 21 લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે. આગની જ્વાળાઓ એટલી વિકરાળ હતી કે બિલ્ડિંગની અંદર ફસાયેલા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને કેટલાક લોકોએ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે બિલ્ડિંગના ઉપરના માળેથી નીચે કૂદવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર દિલ્હીની વ્યાપારી ઇમારતોમાં ફાયર સેફ્ટી (આગથી સુરક્ષા) ના નિયમો પર મોટા સવાલો ઉભા કરી દીધા છે.
Delhi: 21 people have died after a fire broke out in a restaurant in the Malviya Nagar area.
(Visuals from the fire site) pic.twitter.com/NnCsCvWP8W
— IANS (@ians_india) June 3, 2026
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટનાસ્થળે પરિસ્થિતિ એટલી ભયાનક અને ડરામણી હતી કે લોકોને સંભાળવાની તક પણ મળી ન હતી. દિલ્હી ફાયર સર્વિસ (DFS) ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેમને સવારે લગભગ 9:15 વાગ્યે (કેટલાક રિપોર્ટ્સ મુજબ સવારે 9 વાગ્યે) માલવીય નગરના એક રેસ્ટોરન્ટમાં આગ લાગી હોવાનો ઈમરજન્સી કોલ મળ્યો હતો.
In Pictures: Fire broke out in a multi-storied restaurant at Malviya Nagar in Delhi pic.twitter.com/UywcmWlyXU
— IANS (@ians_india) June 3, 2026
માહિતી મળતાની સાથે જ ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ, વોટર બાઉઝર અને ક્વિક રિસ્પોન્સ વાહનો (QRV) ને ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. રેસ્ટોરન્ટના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર લાગેલી આગ જોતજોતામાં ઉપરના માળ સુધી અને બેઝમેન્ટમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. ફાયર ફાઈટર્સે ભારે જહેમત બાદ બેઝમેન્ટ અને અન્ય ભાગોમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. તમામ ઘાયલોને કેટ્સ (CATS) એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
રાજ્યપાલે બોલાવી હાઈ-લેવલ બેઠક, તપાસ તેજ
માલવીય નગરના આ ભયાનક અગ્નિકાંડની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ (વી.કે. સક્સેના) એ ત્વરિત એક્શન લીધા છે. તેમણે આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી છે, જેમાં દિલ્હી પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહેશે. આગ લાગવા પાછળ કોઈ બેદરકારી છે કે કેમ અને બિલ્ડિંગ પાસે ફાયર એનઓસી (NOC) હતી કે નહીં તે અંગે વિગતવાર તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વળતરની જાહેરાત
દિલ્હી આગ દુર્ઘટનાના પીડિતો અને તેમના પરિવારો માટે કેન્દ્ર સરકારે મોટી આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. સરકાર તરફથી જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, માલવીય નગર અગ્નિકાંડમાં જીવ ગુમાવનારા મૃતકોના આશ્રિતો/પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા તમામ લોકોને યોગ્ય સારવાર માટે 50 હજાર રૂપિયાનું વળતર આપવામાં આવશે.