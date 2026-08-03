કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતના ઐતિહાસિક દેખાવ બદલ નીતા અંબાણીના અભિનંદન

મુંબઈ: ગ્લાસગો 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ટુકડીએ 13 ગોલ્ડ સહિત કુલ 39 મેડલ જીતીને મેડલ ટેલીમાં ચોથું સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને એક નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારતીય રમતોના આ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ અભિયાન બદલ રિલિઝ કરાયેલા નિવેદનમાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક અને ચેરપર્સન નીતા એમ. અંબાણીએ સમગ્ર ટીમ ઈન્ડિયાને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવ્યા છે.નીતા અંબાણીએ સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, “ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને અવિશ્વસનીય 39 મેડલ જીતવા બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. દરેક મેડલ પાછળ આપણા ખેલાડીઓનું અસાધારણ સમર્પણ, ત્યાગ, બલિદાન અને રાષ્ટ્રનું ગૌરવ વધારવાનો અદમ્ય ઉત્સાહ રહેલો છે.”
🌟 ભારતીય ખેલાડીઓનો વિશિષ્ટ દેખાવ
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બોક્સિંગ અને મહિલા એથ્લીટ્સ: આપણા બોક્સરોએ રેકોર્ડબ્રેક મેડલ જીતીને નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે, જ્યારે મહિલા ખેલાડીઓએ મોટાભાગના ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની નારી શક્તિનો ડંકો વગાડ્યો છે.
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પેરા-એથ્લીટ્સ: પેરા-એથ્લીટ્સે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપીને પોતાની હિંમત અને દૃઢ નિશ્ચયથી દેશવાસીઓને પ્રેરણા પૂરી પાડી છે.
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રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના ખેલાડીઓ: રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના એથ્લીટ્સ – લવલીના બોર્ગોહેન, મુરલી શ્રીશંકર અને તેજસ્વિન શંકરે પોતાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનથી દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.
નીતા એમ. અંબાણીએ ઉમેર્યું હતું કે રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન ગાસરૂટ (પાયાના સ્તર)થી લઈને ગ્લોબલ સ્તર સુધી રમતગમત પ્રતિભાઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં સતત કાર્યરત છે. ભારત જ્યારે 2030માં ઐતિહાસિક શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે આ વિજય નવી પેઢીને નિર્ભયતાથી સપના જોવા અને દેશનો ત્રિરંગો ગર્વથી લહેરાવવાની પ્રેરણા આપશે.