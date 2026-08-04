સંસદમાં ચર્ચા વગર અનેક બિલો પાસ, હવે FCRA સુધારા વિધેયક પર નજર

નવી દિલ્હીઃ સંસદના ચોમાસા સત્રના સતત બારમા દિવસે પણ હોબાળો ચાલુ રહ્યો હતો. વિરોધ પક્ષ વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને સરકાર પર આક્રમક છે. બંને ગૃહોમાં વિરોધ પક્ષના વિરોધને કારણે પ્રશ્નકાળ અને શૂન્યકાળ વારંવાર ખોરવાઈ રહ્યા છે. એ દરમિયાન સરકારે હોબાળા વચ્ચે પણ વિધેયકો પસાર કરવાની પોતાની વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકવાનું શરૂ કર્યું છે.
વિરોધ પક્ષના હોબાળા વચ્ચે સરકાર વિધેયક કાર્ય આગળ ધપાવી રહી છે
વિરોધ પક્ષના સતત વિરોધ છતાં સરકાર પોતાનું કાર્ય આગળ ધપાવી રહી છે. બંને ગૃહોમાં એક પછી એક બિલો પસાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. મોટા ભાગનાં બિલો ચર્ચા વિના જ મંજૂર થઈ રહ્યાં છે. એક બિલ પર વિરોધ પક્ષે સરકારને સમર્થન આપ્યું, જ્યારે બીજા એક બિલ પર વિરોધ પક્ષના મોટા ભાગના પક્ષોએ વોકઆઉટ કરતાં સરકાર માટે કામ વધુ સરળ બની ગયું હતું.
લોકસભામાં પાંચ બિલો પાસ
અત્યાર સુધી સરકાર હોબાળા અને વિરોધ વચ્ચે લોકસભામાં પાંચ બિલો પાસ કરાવી ચૂકી છે. તેમાં એન્ટિ પેપર લીક બિલને વિરોધ પક્ષે સમર્થન આપ્યું હતું. બીજી તરફ “વંદે માતરમ”ને કાનૂની સુરક્ષા આપતા બિલ પર ડીએમકે સિવાયના મોટા ભાગના વિરોધ પક્ષોએ વોકઆઉટ કર્યું હતું.
આજે પણ હોબાળા વચ્ચે જ એપ્રોપ્રિયેશન બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું. આ બિલ પર કોઈ ચર્ચા થઈ નહોતી. એ ઉપરાંત, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોની સંખ્યા વધારવા અને જન્મ-મૃત્યુ નોંધણી સંબંધિત સુધારા વિધેયકો પણ હોબાળા અને શોરગુલ વચ્ચે મંજૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં.
રાજ્યસભામાં પણ સમાન સ્થિતિ
રાજ્યસભામાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ત્યાં પણ વિરોધ પક્ષ સતત વિરોધ કરી રહ્યો છે. શ્રીરામ જન્મભૂમિ મંદિરના ચઢાવાની ચોરી તથા જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ સામે થયેલી પોલીસ કાર્યવાહી અંગે વિરોધ પક્ષ સરકાર પાસેથી જવાબ માગે છે. તેમ છતાં સરકારનું કાર્ય અટક્યું નથી.હવે FCRA સુધારા વિધેયક પર નજર
હવે સરકારના એજન્ડામાં એક મહત્વપૂર્ણ બિલ બાકી છે, જે FCRA (વિદેશી યોગદાન નિયમન અધિનિયમ) સુધારા વિધેયક છે. જોકે, સોમવારે લોકસભાની બિઝનેસ એડવાઇઝરી કમિટીની બેઠકમાં તેને એજન્ડામાં સામેલ કરવામાં આવ્યું નહોતું. પરંતુ સરકારના સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર સંભવતઃ આ જ સપ્તાહમાં અથવા આગામી સપ્તાહમાં આ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે.