મલાડમાં ‘કાવ્યસંગીત’ અને ચર્ની રોડ ખાતે ભાવવાહી ‘વાચિકમ્’ કાર્યક્રમનું આયોજન

મુંબઈ: મુંબઈના સાહિત્ય અને સંગીતપ્રેમીઓ માટે આગામી દિવસોમાં બે શાનદાર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં મલાડ ખાતે મધુર ગીતોની મહેફિલ જામશે અને ચર્ની રોડ ખાતે આધુનિક વાર્તા સંગ્રહનું ભાવવાહી પઠન કરવામાં આવશે.
વિશ્વ સંગીત દિવસ નિમિત્તે મલાડમાં ગૂંજશે ‘કાવ્યસંગીત’
મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના ઉપક્રમે ‘વિશ્વ સંગીત દિવસ’ને અનુલક્ષીને એક ભવ્ય `કાવ્યસંગીત’ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અસ્પી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને શકિલમ્ ફાઉન્ડેશનના વિશેષ સહયોગથી આ કાર્યક્રમ શનિવાર, ૨૦ જૂનના રોજ રાત્રે ૮:૦૦ વાગ્યે મલાડ (પશ્ચિમ) સ્થિત માર્વે રોડ પર આવેલા ‘અસ્પી નૂતન એકેડેમી’ના ચોથા માળે યોજાશે.
આ સંગીતમય સાંજની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તેમાં સ્ટેજ પર ભાગ્યે જ સાંભળવા મળતાં હોય તેવાં અત્યંત મધુર ગીતોની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે. ગુજરાતી સંગીત જગતના જાણીતા કલાકારો ઉદય મઝુમદાર, રેખા ત્રિવેદી, સુરેશ જોશી અને શ્રદ્ધા શ્રીધરાણી પોતાના કંઠે શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરશે. તેમને વાદ્યસંગતમાં પ્રતીક શાહ, પ્રકાશ પરમાર અને વશિષ્ઠ દવે સાથ આપશે, જ્યારે સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન લોકપ્રિય ઉદ્ઘોષક હિતેન આનંદપરા સંભાળશે.
પરિચય ટ્રસ્ટમાં બાદલ પંચાલની વાર્તાઓનું ‘વાચિકમ્’
આ પૂર્વે, નવી પેઢીના પ્રતિભાવંત વાર્તાકાર બાદલ પંચાલના બીજા વાર્તાસંગ્રહ `એક પછી એક’ના પ્રકાશન નિમિત્તે એક વિશેષ સાહિત્યિક કાર્યક્રમ યોજાશે. પરિચય ટ્રસ્ટ, ટહુકો ફાઉન્ડેશન અને ‘આપણું આંગણું’ બ્લૉગના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાનારા આ કાર્યક્રમમાં પુસ્તકમાંથી ચૂંટેલી શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓનું ભાવવાહી પઠન (વાચિકમ્) કરવામાં આવશે.
આ કાર્યક્રમ શુક્રવાર, ૧૯ જૂને સાંજે ૫:૩૦ વાગ્યે ચર્ની રોડ (વેસ્ટ) ખાતે આવેલા ‘પરિચય ટ્રસ્ટ, મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ’માં યોજાશે. જેમાં જાણીતા કલાકારો જ્હોની શાહ, સેજલ પોન્દા અને નિવેદિતા તિજોરીવાલા પોતાના અભિનય અને અવાજ દ્વારા વાર્તાના પાત્રોને જીવંત કરશે. આ સમગ્ર સાહિત્યિક સંધ્યાનું સંચાલન કિરણ બુચ દ્વારા કરવામાં આવશે. મુંબઈના તમામ કલારસિકો અને સાહિત્યપ્રેમીઓને આ બંને ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમોનો આનંદ માણવા હાર્દિક આમંત્રણ છે.