પેટ્રોલ પંપ પરથી હવે 200 લિટરથી વધુ ડીઝલ નહીં મળે

નવી દિલ્હી: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઓઇલ વેપાર માટેનો મહત્વપૂર્ણ માર્ગ હોર્મુઝ જળસંધિ (Strait of Hormuz) લાંબા સમયથી બંધ છે. તેને કારણે વિશ્વભરમાં ક્રૂડ ઓઇલના પુરવઠા પર અસર પડી રહી છે. ભારત પણ આ પરિસ્થિતિથી અછૂત નથી. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલો તણાવ ક્યારે સમાપ્ત થશે તે અંગે હાલ કંઈ ચોક્કસ કહી શકાય તેમ નથી. આ દરમિયાન, પેટ્રોલ અને ડીઝલની સંભવિત અછતને ટાળવા માટે સરકાર જરૂરી પગલાં લઈ રહી છે. આ જ દિશામાં સરકારે હવે પેટ્રોલ પંપ પરથી મોટા પાયે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઉપયોગ માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે.
90 દિવસ સુધી લાગુ રહેશે પ્રતિબંધ
સરકારી આદેશ મુજબ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ, કોમર્શિયલ અને સંસ્થાકીય (Institutional) વપરાશકર્તાઓને પેટ્રોલ પંપ પરથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવાની મંજૂરી નહીં હોય. તેમણે પોતાની જરૂરિયાતનું ઇંધણ બલ્ક સેલ પોઇન્ટ્સ પરથી જ ખરીદવું પડશે. આ પ્રતિબંધ આગામી 90 દિવસ સુધી અમલમાં રહેશે. સરકારે આ પગલું ત્યારે ભર્યું જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં ડીઝલની માગમાં અસામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો હતો. હકીકતમાં, રિટેલ અને બલ્ક વેચાણના ભાવમાં મોટો તફાવત હોવાથી મોટા વપરાશકર્તાઓ પેટ્રોલ પંપ પરથી ઇંધણ ખરીદવા લાગ્યા હતા. ઉદાહરણ તરીકે દિલ્હીમાં પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે બલ્ક વેચાણમાં તેની કિંમત 134.50 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
લોકો રિટેલમાંથી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઉપયોગ માટે ઇંધણ ખરીદવા લાગ્યા હતા
સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી સૂચનામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં દેશના કેટલાક ભાગોમાં રિટેલ આઉટલેટ્સ મારફતે મોટર સ્પિરિટ (પેટ્રોલ) અને હાઈ-સ્પીડ ડીઝલના વેચાણમાં અસામાન્ય વધારો નોંધાયો છે.આવું એટલા માટે બન્યું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ, કોમર્શિયલ અને સંસ્થાકીય ગ્રાહકો રિટેલ અને બલ્ક વેચાણ વચ્ચેના ભાવના તફાવતનો લાભ લેવા માટે બલ્ક સેલ પોઇન્ટ્સને બદલે રિટેલ પેટ્રોલ પંપ તરફ વળી રહ્યા હતા.