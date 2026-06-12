મશહૂર શૂટર અને મનુ ભાકરના કોચ જસપાલ રાણાનું નિધન

નવી દિલ્હીઃ દેશના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ નિશાનેબાજ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બે મેડલ જીતનારી ભારતીય શૂટર મનુ ભાકર (Manu Bhaker)ના કોચ જસપાલ રાણાનું આકસ્મિક નિધન થયું છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ જસપાલ રાણા થોડા દિવસો પહેલાં સર્જરીમાંથી પસાર થયા હતા, પરંતુ હવે અહેવાલ છે કે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે તેમનું અવસાન થયું છે. તેઓ 49 વર્ષના હતા. વર્ષ 2020માં તેમને રમતગમત ક્ષેત્રના સર્વોચ્ચ કોચિંગ સન્માન દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડથી એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
જર્મનીના મ્યુનિચ (Munich)માં યોજાયેલા ISSF વર્લ્ડ કપમાંથી ભારતીય ટીમની વાપસી દરમિયાન ફ્લાઇટમાં જસપાલ રાણાની તબિયત બગડી હતી. દિલ્હી પહોંચ્યા બાદ તેઓ સીધા હોસ્પિટલ ગયા હતા, જ્યાં તેમની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં તેમને સ્ટેન્ટ મૂકવામાં આવ્યું હતું. જસપાલ રાણા ભારતીય પિસ્ટલ શૂટરોના હાઈ-પરફોર્મન્સ કોચ તરીકે કાર્યરત હતા. આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં ભારતીય ટીમે બે ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર સહિત કુલ ચાર મેડલ જીતીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
સફળ અને ગૌરવશાળી શૂટિંગ કારકિર્દી બાદ રાણાએ જુનિયર રાષ્ટ્રીય ટીમના કોચ અને હાઈ-પરફોર્મન્સ ટ્રેનર તરીકે ભારતીય શૂટિંગને નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડ્યું. કોચ તરીકે તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનમાં મનુ ભાકરને તાલીમ આપવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમની માર્ગદર્શન હેઠળ મનુ ભાકરે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિક્સમાં ઐતિહાસિક બે કાંસ્ય પદકો જીતીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું હતું.
જસપાલ રાણાની કારકિર્દી અને સિદ્ધિઓ
- 1994 Asian Games – 25 મીટર સેન્ટર ફાયર પિસ્ટલ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ
- 2006 Asian Games – 25 મીટર સેન્ટર પિસ્ટલ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ
- 2006 દોહા એશિયન ગેમ્સ – 25 મીટર સેન્ટર પિસ્ટલ ટીમ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ
- 2006 દોહા એશિયન ગેમ્સ – 25 મીટર સ્ટાન્ડર્ડ પિસ્ટલ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ
- 1998 Asian Games – 25 મીટર સેન્ટર ફાયર પિસ્ટલ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ
- 2006 દોહા એશિયન ગેમ્સ – 25 મીટર સ્ટાન્ડર્ડ પિસ્ટલ ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ
- 1994 હિરોશિમા એશિયન ગેમ્સ – 25 મીટર સેન્ટર ફાયર પિસ્ટલ ટીમ ઇવેન્ટમાં કાંસ્ય પદક
- 1998 બેંકોક એશિયન ગેમ્સ – 25 મીટર સેન્ટર ફાયર પિસ્ટલ ટીમ ઇવેન્ટમાં કાંસ્ય પદક
જસપાલ રાણાનું નિધન ભારતીય શૂટિંગ જગત માટે મોટી ક્ષતિ ગણાય છે. ખેલાડી અને કોચ તરીકે તેમણે દેશને અનેક ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણો આપી હતી અને તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે.