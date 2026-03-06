ગુજરાતના 7 જિલ્લામાં ગરમીનું યલો ઍલર્ટ

અમદાવાદ: રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે અને મધ્ય રાત્રિ દરમિયાન ઠંડુ વાતાવરણ હોય છે. બપોરથી સાંજ દરમિયાન ગરમ હવામાન રહે છે. આ દરમિયાન કાળઝાળ ગરમીને લઈને હવામાન વિભાગે(IMD) આગાહી કરી છે. જેમાં IMDએ 6 માર્ચથી 10 માર્ચ, 2026 સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જેટલાં જિલ્લામાં હીટવેવને લઈને યલો ઍલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ સાથે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમ અને ભેજવાળુ હવામાન રહેવાની આગાહી છે.
ગુજરાતભરમાં ગરમીની અસર હવે વર્તાઈ રહી છે. રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ ગરમીનો પારો હાઈ રહેશે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં 6-7 માર્ચમાં ભાવનગર જિલ્લામાં હીટવેવને લઈને યલો ઍલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ બે દિવસ દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળશે.
આગામી 8 માર્ચથી 10 માર્ચ આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લામાં હીટવેવની આગાહી છે. જેમાં પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, ભરૂચ, સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં ગરમીને લઈને યલો ઍલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે આ 4 દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન 35 ડિગ્રી અને લઘુતમ તાપમાન 22 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે.