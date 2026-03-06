પોલીસ વિભાગમાં મોટા પાયે ફેરફાર: ૩૭ IPS અધિકારીઓની બદલી

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે રાજ્ય પોલીસ વહીવટમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં ૩૭ ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. મુખ્ય ફેરફારોમાં, ૨૦૧૦ બેચના IPS અધિકારી નિર્લિપ્ત રાયને ગાંધીનગરમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)માંથી બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમને રાજકોટ રેન્જના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (DIG) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ૨૦૦૩ બેચના IPS અધિકારી અશોક કુમાર, જે રાજકોટ રેન્જના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (IGP) તરીકે ફરજ બજાવતા હતા, તેમને ગાંધીનગરમાં IGP, CID (ઇન્ટેલિજન્સ) તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે. ૧૯૯૧ બેચના સિનિયર આઈપીએસ અધિકારી ડૉ. શમશેર સિંહને અમદાવાદમાં સિવિલ ડિફેન્સના ડિરેક્ટર અને હોમગાર્ડ્સના કમાન્ડન્ટ જનરલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ડૉ. શમશેર સિંહ તાજેતરમાં જ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સમાં ડેપ્યુટેશન પરથી ગુજરાત પરત ફર્યા હતા અને જાન્યુઆરીથી પોસ્ટિંગની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
બીજી એક મહત્વપૂર્ણ નિમણૂકમાં, ૨૦૦૫ બેચના આઈપીએસ અધિકારી રાઘવેન્દ્ર વત્સને સુરત શહેરના જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ (ક્રાઈમ) પદ પરથી બદલી કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને અમદાવાદ રેન્જના આઈજીપી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સરકારે નવી બનાસકાંઠા રેન્જ પણ બનાવી છે, જેનાથી રાજ્યમાં પોલીસ રેન્જની કુલ સંખ્યા ૧૦ થઈ ગઈ છે. ૨૦૦૭ બેચના આઈપીએસ અધિકારી પરિક્ષિતા રાઠોડ, જે સીઆઈડી ક્રાઈમના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા, તેમને નવી રચાયેલી રેન્જના આઈજી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
અન્ય ઘણા અધિકારીઓને પણ નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરમાં એડિશનલ કમિશનર ઓફ પોલીસ (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ) તરીકે ફરજ બજાવ્યા બાદ IPS અધિકારી વિધિ ચૌધરી (2009 બેચ)ને પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 2010 બેચના અધિકારી અને વડોદરામાં એડિશનલ કમિશનર ઓફ પોલીસ (ક્રાઇમ એન્ડ લો એન્ડ ઓર્ડર) તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉ. લીના પાટિલને ગુજરાત પોલીસ એકેડેમીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં, શહેર પોલીસ માળખામાં એક નવો ઝોન-8 બનાવવામાં આવ્યો છે. IPS અધિકારી મયુર પાટિલને નવા રચાયેલા ઝોનના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય ફેરફારોમાં મકરંદ ચૌહાણને IGP પદ પર બઢતી અને ગાંધીનગરમાં DIG (લો એન્ડ ઓર્ડર) તરીકે નિયુક્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વાબાંગ જમીરને પોસ્ટિંગ માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. વહીવટી સુધારાના ભાગ રૂપે સુરત, વડોદરા અને રાજ્યના ગુપ્તચર અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમોમાં ઘણા અધિકારીઓની ઉચ્ચ હોદ્દાઓ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે.