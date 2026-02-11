યોગી સરકારનું બજેટઃ 10 લાખ યુવાનોને મળશે રોજગાર

લખનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશની યોગી સરકારે આજે વિધાનસભામાં આર્થિક વર્ષ 2026-27 માટે રૂ. 9,12,696 કરોડનું ઐતિહાસિક બજેટ રજૂ કર્યું છે. નાણાપ્રધાન સુરેશ ખન્ના દ્વારા રજૂ કરાયેલા આ બજેટ ગયા વર્ષ કરતાં ઘણું મોટું છે અને રાજ્યના અર્થતંત્રને ‘વન ટ્રિલિયન ડોલર’ સુધી પહોંચાડવાના માર્ગમાં મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. CM યોગી આદિત્યનાથે આ બજેટને ‘નવા ભારતનું નવું ઉત્તર પ્રદેશ’નો આધારસ્તંભ ગણાવ્યું છે. આ બજેટમાં ખેડૂત, યુવા, મહિલા અને ગરીબ સહિત સમાજના દરેક વર્ગની આશાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે.
મુખ્ય આંકડા:* અંદાજિત આવક: રૂ. 3,53,315 કરોડ
* પ્રતિ વ્યક્તિ આવક: રૂ. 1,09,844 (2016-17ની સરખામણીએ બમણાથી પણ વધુ)
* બેરોજગારી દર: ઘટીને માત્ર 2.24 ટકા રહી ગઈ
પ્રતિ વ્યક્તિ આવક બમણી થઈ
યોગી સરકારના છેલ્લાં આઠ વર્ષના કાર્યકાળમાં રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે. વર્ષ 2016-17માં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક રૂ. 54,564 હતી, જે હવે વધીને રૂ. 1,09,844 થઈ ગઈ છે. અંદાજ છે કે 2026-27 સુધીમાં તે રૂ. 1.20 લાખ સુધી પહોંચી જશે. સરકારના પ્રયત્નોથી છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં લગભગ 6 કરોડ લોકો બહુઆયામી ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. રાજ્યનો કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન (GSDP) રૂ. 30.25 લાખ કરોડ આંકવામાં આવ્યો છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીએ 13.4 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
ખેડૂતો માટે મોટી રાહતો
આ બજેટમાં ખેડૂતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. શેરડીના ખેડૂતો માટે લણણી સત્ર 2025-26 માટે ગન્નાના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 30નો વધારો જાહેર કર્યો છે, જેને કારણે ખેડૂતોને લગભગ રૂ. 3000 કરોડનો વધારાનો લાભ મળશે. સરકારે અત્યાર સુધીમાં રૂ. 3.04 લાખ કરોડથી વધુ શેરડીની બાકી ચુકવણી કરી દીધી છે, જે છેલ્લાં 22 વર્ષના કુલ ચુકવણાં કરતાં પણ વધુ છે. રવી અને ખરીફ સીઝનમાં ઘઉં, ધાન અને બાજરીની રેકોર્ડ ખરીદી કરવામાં આવી છે અને રકમ સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે.
ઔદ્યોગિક રોકાણ અને સ્ટાર્ટઅપ હબ તરીકે ઉત્તર પ્રદેશ
ઉત્તર પ્રદેશ રોકાણ માટે દેશનું પસંદગીનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. અત્યાર સુધી રૂ. 50 લાખ કરોડના MoUs થયા છે, જેને કારણે અંદાજે 10 લાખ નવા રોજગાર સર્જાવાની શક્યતા છે. દેશના કુલ મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદનનો 65 ટકા હિસ્સો ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે, જે તેને ભારતનું સૌથી મોટું મોબાઇલ ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવે છે. નવીનતા અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે પ્રગતિને કારણે રાજ્યને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ‘લીડર’ શ્રેણીનું સ્થાન મળ્યું છે.
Budget presented today by FM Suresh Khanna ticks all the right boxes:
💰 No Freebies/ Revdi
💰 Revenue Surplus State
💰 Largest Ever Budget Size – ₹9L CR
💰 Highest CapEx ~ ₹2.48L CR
💰 Doubled GSDP ~ ₹30.26L CR
💰 Unemployment Rate Down to 2.24%
💰 Increased State's Own Tax…
— The Uttar Pradesh Index (@theupindex) February 11, 2026
મહિલા, યુવા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે સશક્તીકરણ
ચૂંટણી વર્ષ પહેલાં બેરોજગારી દર ઘટીને 2.24 ટકા થયો છે. કર્મચારીઓના માનદંડમાં વધારો અને તેમના માટે નવા સેવા નિગમની રચનાનો પ્રસ્તાવ પણ બજેટમાં છે. ગ્રામ્ય મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને બજાર મળે તે માટે ‘શી-માર્ટ’ (SHE-Marts) સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જેના દ્વારા લાખો મહિલાઓને આર્થિક સશક્તીકરણ મળશે.