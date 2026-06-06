સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત થતાં કરાચી સહિત પાકિસ્તાનનાં શહેરોમાં જળસંકટ

નવી દિલ્હીઃ ઉનાળામાં પાકિસ્તાનનાં અનેક શહેરોની સ્થિતિ ખરાબ છે. દેશની આર્થિક રાજધાની કરાચી ગંભીર જળસંકટમાંથી પસાર થઈ રહી છે. આ સંકટ માટે પાકિસ્તાનની જળ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીને મોટા ભાગે જવાબદાર માનવામાં આવે છે, પરંતુ લોકોનું કહેવું છે કે આ સમસ્યાને વધુ ગંભીર બનાવવામાં સિંધુ જળ સંધિની સ્થિતિએ પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.ઉલ્લેખનીય છે કે 22 એપ્રિલ 2025એ પહેલગામની બૈસરન ઘાટીમાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ ભારત સરકારે સિંધુ જળ સંધિને સ્થગિત કરી હતી અને પોતાના વિસ્તારમાંથી પાણી છોડવાનું બંધ કર્યું હતું. હવે તેની અસર પાકિસ્તાનમાં જળસંકટના રૂપમાં અનુભવાઈ રહી હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. કરાચીમાં પાણીની અછતને લઈને રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. પાણીનું યોગ્ય અને પૂરતું સંચાલન ન કરવા બદલ વિરોધ પક્ષો વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફની સરકારને ઘેરી રહ્યા છે.
જળસંકટનો સામનો કરવામાં પીપીપી સરકાર નિષ્ફળ?
અહેવાલો અનુસાર જમાત-એ-ઇસ્લામીના (JI) પ્રમુખ હાફિઝ નઈમ ઉર રહમાને પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટી (PPP) પર તીખો પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે વધતા જળસંકટ અને તેના કથિત ગેરવહીવટ માટે પીપીપીને જવાબદાર ઠેરવી છે. તેમનું કહેવું છે કે પીપીપી વર્ષોથી કરાચીની સત્તામાં છે, છતાં આજ સુધી શહેરની પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકી નથી. હાલ જળસંકટ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યું છે. ખાસ કરીને ઈદ-ઉલ-અઝહા (બકરી ઈદ) દરમિયાન કરાચીમાં પાણીની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની હતી.
સરકાર પર મૂળભૂત સુવિધાઓ ન આપી શકવાનો આરોપ
હાફિઝ નઈમે જણાવ્યું હતું કે પાણી જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતોની અછત અને નાગરિક સુવિધાઓની કમી વચ્ચે લોકો પોતાની ધાર્મિક પરંપરાઓનું પાલન કરતા રહ્યા. તેમણે કહ્યું હતું કે ઈદની રજાઓ દરમિયાન લોકો પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા જોવા મળ્યા. JI પ્રમુખે આરોપ લગાવ્યો કે પીપીપીની આગેવાની હેઠળની સિંધ સરકાર લોકોને જરૂરી મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
સિંધુ નદી પર ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ અને નાણાકીય સંકટ
પાકિસ્તાનના જળ સંસાધન મંત્રાલયે ચાલુ અને પ્રસ્તાવિત વિકાસ યોજનાઓ માટે અંદાજે 969 અબજ પાકિસ્તાની રૂપિયાની જરૂરિયાત દર્શાવી છે. આગામી વિકાસ બજેટમાં 41 ચાલુ પ્રોજેક્ટોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એક નવી યોજના પણ ઉમેરવામાં આવી છે. જોકે સરકારે માત્ર 179 અબજ રૂપિયા ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેને કારણે સમગ્ર યોજના અમલમાં મૂકવામાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે.