મેટાએ PM મોદીનો વીડિયો હટાવવા અને CSAM મુદ્દે માંગી માફી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો વીડિયો ફેસબુક પરથી દૂર કરાયા બાદ શરૂ થયેલો વિવાદ હવે મેટા માટે મોટી કાનૂની અને નીતિગત ચુનૌતી બની ગયો છે. કેન્દ્ર સરકારે મેટાની ગ્લોબલ ટીમને 5 અને 6 ઓગસ્ટના રોજ 2 દિવસીય સમીક્ષા બેઠક માટે બોલાવી હતી.
સરકારનો સખત વલણ અને ‘સેફ હાર્બર’ પર પ્રશ્નાર્થ
બુધવારે મેટાના ચીફ ગ્લોબલ અફેર્સ ઓફિસર જોએલ કાપલાનની આગેવાની હેઠળના પ્રતિનિધિમંડળે MeitY સચિવ એસ. કૃષ્ણન અને આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે મુલાકાત કરી હતી.
ઇન્ટરમીડિયરીનો દાવો ફગાવ્યો: સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો મેટા એલ્ગોરિધમ અને પેઇડ જાહેરાતો દ્વારા કન્ટેન્ટ કોને બતાવવું તે જાતે નક્કી કરે છે, તો તે માત્ર એક નિષ્ક્રિય “ડિજિટલ ટાપાલી” કે મધ્યસ્થી રહેતી નથી.
કાનૂની સુરક્ષા: આઈટી એક્ટ હેઠળ મળતું ‘સેફ હાર્બર’ (Safe Harbour) રક્ષણ જો પાછું ખેંચવામાં આવે, તો પ્લેટફોર્મ અને તેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામે સીધી FIR નોંધવાની અને પબ્લિશર તરીકે કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ ખુલ્લી થઈ જાય છે.
સંસદીય સમિતિનું અલ્ટીમેટમ
સંચાર અને માહિતી ટેકનોલોજી અંગેની સંસદની સ્થાયી સમિતિએ મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગ પાસેથી બિનશરતી માફીની માંગ કરી છે. પરીક્ષા વિવાદ અને પેપર લીક અંગે યુવાનોને સંબોધિત કરતો પીએમ મોદીનો વીડિયો આશરે 5 થી 6 કલાક સુધી ફેસબુક પરથી હટાવી દેવાયો હતો. સમિતિએ 3 દિવસની અંદર માફી માંગવાનો સમય આપ્યો છે, નહિતર આઈટી એક્ટની કલમ 79(3) હેઠળ મળતી છૂટછાટ પાછી ખેંચવાની ચેતવણી આપી છે.
પેઇડ બૂસ્ટિંગ અને CSAM નો વિવાદ
અધિક રકમ ખર્ચીને બૂસ્ટિંગ: બેઠકમાં મેટાએ સ્વીકાર્યું કે અમુક પ્રકારના વિવાદાસ્પદ કન્ટેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મોટી રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પેઇડ જાહેરાતો દ્વારા CSAM કન્ટેન્ટ પહોંચવાના આરોપો અંગે NCPCR દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે. 23 જુલાઈના રોજ પીએમ મોદીની પોસ્ટ પર અસ્થાયી રોક લગાવાઈ હતી, જેને મેટાએ AI ની તકનીકી ભૂલ ગણાવી હતી. આ અગાઉ 3 ઓગસ્ટે ગૃહ મંત્રાલય અને MeitY એ મેટા, ગૂગલ, એક્સ, સ્નેપચેટ અને યુટ્યુબ સાથે સોશિયલ મીડિયા રેગ્યુલેશન અંગે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.