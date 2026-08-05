નેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ સાયન્સ કોંગ્રેસ-2026 માટે નોંધણી પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ

ગાંધીનગર : રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ, સંશોધન ક્ષમતા અને નવીન વિચારસરણી ખીલે તેવા હેતુથી ‘ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી’ (GUJCOST) દ્વારા નેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ સાયન્સ કોંગ્રેસ (NCSC)-2026 માટે નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ૧૦થી ૧૭ વર્ષની વયજૂથના બાળકો માટે યોજાતી આ પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે આગામી ૧૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬ સુધી સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી શકાશે.કેન્દ્રીય વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી મંત્રાલયના NCSTC વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજકોસ્ટ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં આ સ્પર્ધાનું રાજ્યકક્ષાનું સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વર્ષ ૨૦૧૪થી સતત આયોજિત થતા આ મંચ દ્વારા હજારો બાળ વૈજ્ઞાનિકો સ્થાનિક સમસ્યાઓના વ્યવહારુ વૈજ્ઞાનિક ઉકેલો શોધતા આવ્યા છે.
મુખ્ય થીમ અને વિષયો
આ વર્ષે સ્પર્ધાની મુખ્ય થીમ “Science and Innovation for Sustainability” રાખવામાં આવી છે. ધોરણ ૬થી ૧૨માં અભ્યાસ કરતા અથવા શાળાની બહાર રહેતા ૧૦થી ૧૭ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ ૨ સભ્યોની ટીમ બનાવીને પોતાના માર્ગદર્શક શિક્ષકની સાથે નીચેના ૫ મુખ્ય પાસાઓ પર પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરી શકશે:
૧. કચરા વ્યવસ્થાપન (Waste Management)
૨. ઊર્જા સંરક્ષણ (Energy)
૩. જળ સંરક્ષણ (Water Conservation)
૪. ખોરાક, કૃષિ અને આરોગ્ય (Food, Agriculture & Health)
૫. ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા (Indian Knowledge Systems)રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચવાની તક અને પેટન્ટ સહાય
જિલ્લા કક્ષાએથી ઉત્કૃષ્ટ શોર્ટલિસ્ટ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સ રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ત્યારબાદ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ૨૬ શ્રેષ્ઠ પ્રોજેક્ટ્સની રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધા માટે પસંદગી કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત ગુજકોસ્ટ દ્વારા એક વિશેષ પ્રોત્સાહક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પસંદગી પામેલા નવીન પ્રોજેક્ટ્સને પોતાના સંશોધનની સુરક્ષા માટે Intellectual Property Facilitation Centre (IPFC) દ્વારા પેટન્ટ, ડિઝાઇન અને કૉપિરાઇટ મેળવવામાં પણ સત્તાવાર સહાયતા આપવામાં આવશે.