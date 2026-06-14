ફ્રાન્સમાં પીએમ મોદી અને મેક્રોનની જાજરમાન મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મહત્વપૂર્ણ યુરોપ પ્રવાસના પ્રથમ ચરણમાં જ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સુદ્રઢ અને ઐતિહાસિક સંબંધોની એક નવી, આધુનિક ઝલક વૈશ્વિક મંચ પર જોવા મળી છે. રવિવારે ફ્રાન્સના અત્યંત સુંદર અને દરિયાકાંઠાના આકર્ષક નીસ (Nice) શહેરમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન વચ્ચે એક હાઈ-પ્રોફાઈલ શિખર બેઠક યોજાઈ હતી. બંને વૈશ્વિક નેતાઓએ અત્યંત ગરમજોશી સાથે એકબીજાનું સ્વાગત કર્યું હતું, પરસ્પર હાથ મિલાવ્યા હતા અને એકબીજાને આલિંગન આપીને ભારત-ફ્રાન્સ વચ્ચેના અતૂટ વિશ્વાસને પુનઃ પ્રદર્શિત કર્યો હતો. આ મહત્વની બેઠક સંપન્ન થયા બાદ બંને નેતાઓએ સંયુક્ત રીતે વૈશ્વિક ટેકનોલોજી મંચ ‘ભારત ઇનોવેટ્સ ૨૦૨૬’ (Bharat Innovates 2026) પ્રદર્શન અને કોન્ફરન્સનું ભવ્ય ઉદઘાટન કર્યું હતું.

🇫🇷 ૩ દિવસીય વૈશ્વિક મહાસંમેલન: ‘ઈયર ઓફ ઈનોવેશન’ ની મોટી સિદ્ધિ

આ પ્રતિષ્ઠિત અને ભવ્ય ‘ભારત ઇનોવેટ્સ ૨૦૨૬’ સંમેલન રવિવાર ૧૪ જૂન ૨૦૨૬ થી શરૂ થઈને મંગળવાર ૧૬ જૂન ૨૦૨૬ સુધી એમ સતત ત્રણ દિવસ સુધી ડિજિટલ ક્રાંતિના આહ્વાન સાથે ચાલશે. આ દ્વિપક્ષીય આયોજનને સત્તાવાર રીતે ‘ભારત-ફ્રાન્સ ઈયર ઓફ ઈનોવેશન’ (India-France Year of Innovation) ના એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને યાદગાર ભાગ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. આ વૈશ્વિક પરિષદનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દુનિયાભરમાં ઉભરી રહેલી નવી ટેકનોલોજી, ક્રાંતિકારી ઇનોવેશન આઇડિયાઝ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નવા વ્યાપારી કરારોને (Business Partnerships) વેગ આપવાનો છે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમ એ વાતની સ્પષ્ટ સાબિતી આપે છે કે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સંબંધો માત્ર પરંપરાગત સંરક્ષણ (ડિફેન્સ) અને વ્યૂહાત્મક મોરચે જ સીમિત નથી, પરંતુ હવે તે ભવિષ્યની અત્યાધુનિક ડિજિટલ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં પણ રોકેટ ગતિએ આગળ વધી રહ્યા છે.

ભારતના 120 થી વધુ ડીપ-ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ અને IIT નો વૈશ્વિક દબદબો

આ વૈશ્વિક પ્રદર્શનમાં ભારતની વધતી જતી તકનીકી તાકાત અને ડિજિટલ ક્ષમતાનો પરચો આપવા માટે દેશના ૧૨૦ થી વધુ અદ્યતન અને પ્રતિષ્ઠિત ‘ડીપ-ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ’ (Deep-Tech Startups) ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, ભારતીય ટેકનોલોજી સંસ્થાઓ (IIT) જેવા દેશના સૌથી પ્રીમિયમ સંસ્થાનો સહિત ભારતની ૧૫ થી વધુ ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ટોચના અગ્રણી સંશોધન સંગઠનો (Research Organizations) પણ પોતાના અદભુત વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી મોડલ્સ સાથે આ વૈશ્વિક પ્રદર્શનમાં છવાયેલા છે. આ સમિટનો મુખ્ય હેતુ ભારતના યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો (Entrepreneurs) અને યુવા વૈજ્ઞાનિકો-સંશોધકોને વિશ્વભરના મોટા પાયાના રોકાણકારો, વૈશ્વિક ઉદ્યોગ જગતના ટોચના નિષ્ણાતો અને પ્રતિષ્ઠિત વિદેશી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે એક જ પ્લેટફોર્મ પર સીધા જોડવાનો છે. આ પ્રભાવશાળી મંચના માધ્યમથી ભારતીય કંપનીઓ અને દેશના પ્રતિભાશાળી યુવાનો માટે નવું વિદેશી રોકાણ, આધુનિક ટેકનિકલ કોલાબોરેશન અને વૈશ્વિક સ્તરે વેપારના વિસ્તરણની નવી અને સુવર્ણ તકો ખુલશે તેવી પ્રબળ આશાઓ સેવાઈ રહી છે.

ભવિષ્યની આધુનિક અને ક્રાંતિકારી ટેકનોલોજી પર મુખ્ય ફોકસ

આ ૩ દિવસીય વૈશ્વિક પરિષદ દરમિયાન દુનિયાના અર્થતંત્ર અને ભવિષ્યની દિશા બદલી નાખનારી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી પર વિશેષ સેમિનારો, પેનલ ચર્ચાઓ અને ખાસ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્યત્વે નીચેના ૫ ક્ષેત્રો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે..

૧. એડવાન્સ કમ્પ્યુટિંગ (Advance Computing) અને અદ્યતન ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી.
૨. સેમિકન્ડક્ટર (Semiconductor) મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન મજબૂતીકરણ.
૩. સ્પેસ ટેકનોલોજી (અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન) અને ડિફેન્સ સેક્ટરની આગામી પેઢીની નવી ટેકનોલોજી.
૪. બાયોટેકનોલોજી (Biotechnology) અને નવીન હેલ્થકેર ઇનોવેશન્સ.
૫. ક્લાઈમેટ ચેન્જ (હવામાન પરિવર્તન) ના ભયાનક સંકટને રોકવા માટેની પર્યાવરણપ્રેમી ગ્રીન ટેકનોલોજી.

વૈશ્વિક બજાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય મામલાના નિષ્ણાતોનું દઢપણે માનવું છે કે, આ આયોજન ભારત માટે ગ્લોબલ લેવલે પોતાની સૈન્ય, ટેકનિકલ અને ડિજિટલ ક્ષમતાનું લોખંડ મનાવવાનો તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારોને ભારતના વિશાળ બજાર તરફ આકર્ષિત કરવાનો અત્યાર સુધીનો સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સોનેરી મોકો છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન વચ્ચે એક વિશેષ દ્વિપક્ષીય શિખર બેઠક (Bilateral Summit) પણ યોજાનાર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત અને ફ્રાન્સના પરસ્પર સંબંધોને તાજેતરમાં જ ‘વિશેષ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી’ (Special Global Strategic Partnership) નો સર્વોચ્ચ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, અને આ ઐતિહાસિક દરજ્જો મળ્યા બાદ બંને દેશના પ્રમુખો વચ્ચેની આ પ્રથમ ઔપચારિક અને અત્યંત મહત્વની મુલાકાત છે.