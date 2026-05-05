કોંગ્રેસના જીતેલા ઉમેદવારોમાં મોટા  ભાગના મુસ્લિમ

નવી દિલ્હીઃ તાજેતરના વિધાનસભા ચૂંટણીના આંકડાઓમાં એક રસપ્રદ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. આસામ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ અને તામિલનાડુમાં કોંગ્રેસના જે ઉમેદવારો જીત્યા છે, તેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
આસામમાં 19માંથી 18 બેઠકો પર જીત
આસામમાં કોંગ્રેસને મળેલી 19 બેઠકોમાંથી 18 પર મુસ્લિમ ઉમેદવારો જીત્યા છે. પાર્ટીએ ત્યાં 20 મુસ્લિમ ઉમેદવારો ઉતાર્યા હતા, જેમાંથી 18 જીત્યા, જ્યારે બિન-મુસ્લિમ ઉમેદવારોમાંથી ફક્ત એક જ જીત્યો. કોંગ્રેસના સહયોગી રાઈજર દળને પણ બે બેઠકો મળી, જેમાં એક મુસ્લિમ ઉમેદવાર જીત્યો અને બીજી બેઠક અખિલ ગોગોઇએ જીતી છે.
કેરળમાં 35 મુસ્લિમ વિધાનસભ્યો
કેરળની 140 સભ્યોની વિધાનસભામાં 35 મુસ્લિમ વિધાનસભ્યો ચૂંટાયા છે, જેમાંથી 30 કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDF ગઠબંધનમાંથી છે. તેમાં આઠ કોંગ્રેસ અને 22 ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગના વિધાનસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
પશ્ચિમ બંગાળ અને તામિલનાડુની સ્થિતિ
પશ્ચિમ બંગાળમાં કોંગ્રેસને બે બેઠકો મળી અને બંને પર મુસ્લિમ ઉમેદવારો જીત્યા હતા. અહીં કોંગ્રેસે 63 મુસ્લિમ ઉમેદવારોને ટિકિટ આપી હતી, જે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના 47 ઉમેદવારો કરતાં વધુ છે. તામિલનાડુમાં કોંગ્રેસે બે મુસ્લિમ ઉમેદવારો ઉતાર્યા, જેમાંથી એક જીત્યો હતો.
મુસ્લિમ ઉમેદવારોનો જીત દર 80 ટકા
આસામ અને કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધનના મુસ્લિમ ઉમેદવારોનો જીત દર લગભગ 80 ટકા રહ્યો હતો. બીજી તરફ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે 206 બેઠકો જીતીને બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવી અને 15 વર્ષ જૂની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારને હટાવી. આસામમાં પણ એનડીએ ત્રીજી વાર સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યું છે, જ્યાં તેણે 126માંથી 102 બેઠકો જીતી છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
તામિલનાડુમાં અભિનેતા-રાજકારણી વિજયની પાર્ટી TVK સૌથી મોટી પાર્ટી બની, જ્યારે કેરળમાં 10 વર્ષ બાદ સત્તા પરિવર્તન થયું અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધન ફરી સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યું છે.
કેરળમાં ભાજપને ત્રણ બેઠકો
કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે ત્રણ બેઠકો જીતી છે, પરંતુ ઘણી બેઠકો પર પાર્ટી બીજા સ્થાને રહી. મતગણતરી બાદ ભાજપ તિરુવલ્લા, પાલક્કાડ, મલમપુઝા, અટ્ટિંગલ, કાસરગોડ અને મંજેશ્વર બેઠકો પર બીજા નંબરે રહી હતી.