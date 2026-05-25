વાનખેડેમાં MIની ESA મેચ: ૨૦,૦૦૦થી વધુ બાળકો સાથે નીતા અંબાણીની ઉજવણી

મુંબઈ: વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રવિવારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની વાર્ષિક ‘એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ્સ ફોર ઓલ’ (ESA) મેચ યોજાઈ હતી. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલી આ ખાસ મેચ દરમિયાન આખું સ્ટેડિયમ ૨૦,૦૦૦થી વધુ બાળકોના ઉત્સાહ અને ચિચિયારીઓથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને સમગ્ર સ્ટેડિયમ જાણે ‘બ્લુ સમંદર’માં ફેરવાઈ ગયું હતું.નીતા મુકેશ અંબાણીના વિઝન હેઠળ શરૂ કરાયેલી આ પહેલમાં મહારાષ્ટ્રભરમાંથી આવેલા વંચિત, પ્રજ્ઞાચક્ષુ (વિઝ્યુઅલી ઈમ્પેરડ) અને દિવ્યાંગ બાળકોએ સ્ટેડિયમમાં લાઈવ મેચની મજા માણી હતી.
“બાળકો ઘણી બધી સુંદર યાદો લઈને ઘરે પાછા ફરે તેવી આશા” – નીતા અંબાણી
બાળકોના અદભુત ઉત્સાહ વિશે વાત કરતા રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક અને ચેરપર્સન નીતા એમ. અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “સૌથી પહેલા તો બાળકોના ચહેરા પરનો આનંદ જુઓ. અહીંનો ઉત્સાહ અનુભવવો એ ખૂબ જ અદભુત છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પરિવાર માટે આ ખૂબ જ અમૂલ્ય દિવસ છે. અમે ૧૬ વર્ષ પહેલાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ESAની શરૂઆત કરી હતી અને સમાનતા તથા સર્વસમાવેશકતા (inclusion) હંમેશા અમારી વિચારધારાનો હિસ્સો રહ્યા છે.”
આ વર્ષે પ્રથમ વખત નેશનલ એસોસિએશન ફોર ધ બ્લાઈન્ડના ૧૦૦ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકો પણ ‘હિયરિંગ બડીઝ’ (સાંભળવામાં મદદ કરતા સાથીદારો) સાથે મેચ જોવા આવ્યા હતા. આ અંગે એક જૂની યાદ તાજી કરતા નીતા અંબાણીએ કહ્યું, “હું છેલ્લા ૨૦ વર્ષથી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકો સાથે કામ કરી રહી છું. આ આઈ.પી.એલ. સીઝન શરૂ થઈ તે પહેલાં બાળકોએ મને વિનંતી કરી હતી કે, શું અમે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની મેચ જોવા આવી શકીએ? અમે ક્યારેય સ્ટેડિયમ નથી જોયું અને અમારે લાઈવ મેચનો રોમાંચ અનુભવવો છે.’ એટલે જ આજે આ ૧૦૦ બાળકો અહીં હાજર છે. મને આશા છે કે તેઓ અહીંથી જીવનભર યાદ રહે તેવી સ્મૃતિઓ લઈને જશે.”
ભારતને ઓલિમ્પિક સુધી લઈ જવાનું એક અબજ ભારતીયોનું સપનું
ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી (IOC)ના સભ્ય નીતા અંબાણીએ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના રમતગમતના વ્યાપક વિઝન વિશે વાત કરતા ઉમેર્યું કે, “અમે રમતગમત અને શિક્ષણની વિવિધ પહેલો દ્વારા ભારતના ૨૮ રાજ્યોના ૨.૯ કરોડ (૨૯ મિલિયન)થી વધુ બાળકો સુધી પહોંચ્યા છીએ. અમે ૫ વર્ષની નાની ઉંમરથી લઈને ગ્લોબલ સ્ટેજ સુધીના બાળકોને કોચિંગ, સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અને પ્રેક્ટિસની સુવિધાઓ આપીએ છીએ. અમારું અને દેશના એક અબજ લોકોનું સમાન સપનું છે કે એક દિવસ ભારત પોતાના દેશમાં ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરે.”
આયોજનની મુખ્ય વિગતો
બાળકોની સહભાગિતા: મહારાષ્ટ્રના અંતરિયાળ વિસ્તારો જેવા કે સતારા, નાસિક, ઇગતપુરી અને વલસાડ સહિતની ૪૦થી વધુ પ્રખ્યાત એનજીઓ (NGO) ભાગીદારોના બાળકો આ મેચના સાક્ષી બન્યા હતા. જેમાં ૨૦૦થી વધુ દિવ્યાંગ અને ૧૦૦ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકો સામેલ હતા.
વાહનવ્યવહાર: બાળકોને સુરક્ષિત લાવવા અને લઈ જવા માટે ૫૫૦થી વધુ બેસ્ટ (BEST) બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
સ્વયંસેવકો અને સ્ટાફ: સમગ્ર ઈવેન્ટને સફળ બનાવવા માટે રિલાયન્સ, ધીરુભાઈ અંબાણી ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને એનજીઓ તરફથી ૨,૪૦૦થી વધુ સ્વયંસેવકો અને ૧૦૦થી વધુ મેડિકલ સ્ટાફ ખડેપગે રહ્યો હતો. બાળકો માટે ૯૨,૦૦૦ ફૂડ બોક્સની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી.
પોલીસ બંદોબસ્ત: ટ્રાફિક અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવવા મુંબઈ પોલીસના ૫૫૦ ટ્રાફિક ઓફિસર્સ અને ૪૫૦થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.