પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિની અપેક્ષાએ સેન્સેક્સમાં 1074 પોઇન્ટનો ઉછાળો

અમદાવાદઃ ઘરેલુ શેરબજારમાં સપ્તાહના પ્રારંભે જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે સંભવિત સમજૂતીની આશાઓ વચ્ચે રોકાણકારોમાં વિશ્વાસ વધતાં બજારમાં લેવાલીનો માહોલ રહ્યો હતો.મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં પણ તેજી તઈ હતી. રોકાણકારોની સંપત્તિમાં રૂ. 6 લાખ કરોડનો વધારો થયો હતો.
અમેરિકા-ઈરાન વાતચીતથી આશા વધી
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે ઈરાન સાથેની ચર્ચા સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે. જોકે તેમણે એ પણ કહ્યું કે ચર્ચાને ઉતાવળમાં આગળ નહીં વધારવામાં આવે, કારણ કે સમય અમેરિકા માટે અનુકૂળ છે. આ નિવેદન બાદ વૈશ્વિક બજારોમાં નવી આશા જાગી છે.
કાચા તેલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
અમેરિકા-ઈરાન સંભવિત સમજૂતીની આશાઓની અસરે ઓઇલના બજાર પર પણ જોવા મળી હતી. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં લગભગ 5 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો. મે વાયદા કરાર 5.49 ટકા ઘટીને પ્રતિ બેરલ 97.86 ડોલર પર પહોંચી ગયો. માનવામાં આવે છે કે જો તણાવમાં ઘટાડો થશે તો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ મારફતે સપ્લાયમાં વિક્ષેપ થવાનો ખતરો પણ ઓછો થશે. સ્થાનિક શેરબજારમા ઇન્ટ્રા-ડે દરમિયાન સેન્સેક્સમાં 1100 પોઇન્ટનો ઉછાળો આવ્યો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24,000ને પાર થયો હતો. ટ્રેડિંગ સેશનને અંતે સેન્સેક્સ 1073 પોઇન્ટ ઊછળી 76,488 અને નિફ્ટી 50 312 પોઇન્ટ ઊછળી 24,031ના મથાળે બંધ આવ્યો હતો.
રોકાણકારોની સંપત્તિમાં રૂ. 6 લાખ કરોડથી વધુનો વધારો
BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં આજે રૂ. 6 લાખ કરોડથી વધુનો વધારો થયો, એટલે કે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં રૂ. 6 લાખ કરોડથી વધુનો વધારો નોંધાયો. BSE પર કુલ 4531 શેરોમાં કામકાજ થયાં હતાં. એમાં 2785 શેરો તેજી સાથે બંધ થયા હતા અને 1535 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ સાથે 211 શેરો સપાટ બંધ થયા હતા. આ સિવાય 154 શેરોએ નવી 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી સર કરી હતી, જ્યારે 51 શેરોએ 52 સપ્તાહના નવા નીચલા સ્તરે સ્પર્શ્યા હતા. આ સાથે 12 શેરોમાં અપર સરકિટ લાગી હતી, જ્યારે 14 શેરોમાં લોઅર સરકિટ લાગી હતી.