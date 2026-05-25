રિ-નીટ પરિક્ષાના પેપરોના વેચાણનું કૌભાંડ? ટેલિગ્રામ પર લાખોની ઠગાઈ?

મેડિકલ વિદ્યાર્થી માટેની નીટ યુજી 2026 (NEET UG 2026)ની પરીક્ષાનું પેપર લીક થયા બાદ ફરીથી પરીક્ષા લેવાની જાહેરાત થઇ છે. પરંતુ આ મામલે વિવિધ અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે.અમદાવાદના એક વિદ્યાર્થીએ ટેલિગ્રામ પર પેપર લીક અને હજારો રૂપિયામાં તેનું વેચાણ થતું હોવાના કૌભાંડ અંગે ખુલાસો કર્યો છે. આખરે શું છે આ સમગ્ર મામલો? વિગતથી જાણીએ…

નીટ 2026 પેપર લીક (NEET Exam Paper Leak)પછી પુન: પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય તો લેવાયો છે પણ એ પરીક્ષા પહેલા જ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ટેલિગ્રામ પર પેપર લીકના નામે છેતરપિંડીનો ભોગ બની રહ્યા છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં શુભમ ઠાકર નામના વિદ્યાર્થીએ આવી ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ ટેલિગ્રામ પર હજારોમાં અને લાખોમાં નીટની રી-ટેસ્ટના ગેસ પેપરની હેરાફેરીના નામે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઠગાઈ કરવામાં આવી રહી છે.

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ટેલિગ્રામ પર રિ-નીટ પરીક્ષા 2026 (Re-NEET Exam 2026)ના નામે અનેક ચેનલો ખુલ્લેઆમ ચાલી રહી છે. આ ચેનલો વિદ્યાર્થીઓને દાવો કરે છે કે રિ-નીટનું પેપર લીક થઈ ગયું છે અને લાખો રૂપિયા લઈને પેપર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે કેટલાક ચેનલો ખુદ દાવો કરે છે કે તેઓએ હજારો વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી કરોડો રૂપિયાની વસૂલાત કરી છે.

ચિત્રલેખા ડોટ કોમે આ મામલે વિદ્યાર્થી શુભમ ઠાકરનો સંપર્ક કર્યો હતો. શુભમે આ સમગ્ર મામલે પ્રકાશ પાડતાં જણાવ્યું કે ‘મારા જુનિયર વિદ્યાર્થીએ મને કહ્યું હતું કે ટેલિગ્રામ પર કેટલાક ગ્રુપ્સ છે જે રિ-નીટ 2026( Re-NEET 2026)ના પેપર લીક કરવાનો દાવો કરે છે. આ વાતની ચકાસણી કરવા માટે હું એ ગ્રુપમાં જોડાયો. ટેલિગ્રામ પર સક્રિય થયો તો મને ખબર પડી કે આ માત્ર એક ગ્રુપ નથી પણ અનેક ગ્રુપ્સનો વેબ છે, જે બધા ઈન્ટરલિંક્ડ છે. જેમાં સીધું પેપર નહીં પરંતુ પ્રશ્નોની વિગતો શેર થાય છે. અગત્યની વાત એ કે કોઈ રાઘવ સર નામે વ્યક્તિ છે જે કહે છે જે લોકોએ પેપર ખરીદવું હોય એ તેમનો સંપર્ક કરે.’

આ મામલે વઘુ વિગતો જણાવતાં શુભમે ઉમેર્યુ કે ‘પેપર મામલે મેં રાઘવ સરનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે મને કહ્યું કે પહેલા 60 હજાર ટોકન રકમ આપવી પડશે. પૈસા આપ્યા બાદ અડધા પ્રશ્નો મળશે અને અડધા પરીક્ષાના આગલા દિવસે મળશે એવું રાઘવ સરે જણાવ્યું. કેટલીક ગાઈલાઈન્સને અનુસરવી આવશ્યક હોવાનું પણ તેમણે કહ્યું. સાથે સાથે એ પણ જણાવ્યું કે આ વાતની કોઈને ખબર પડવી જોઈએ નહીં, તેમના સંપર્કમાં કોઈ ધારાસભ્ય હોવાથી તેમનું કોઈ કંઈ બગાડી શકશે નહીં. આ આખા નેટવર્ક અંગે શંકા જતા મેં અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. મેં ત્યાં સમગ્ર પુરાવા સાથે રજૂઆત કરી છે. તેઓ આ અંગે તપાસ કરી રહ્યાં છે.

ટેલિગ્રામ પર નીચે આપેલા નામે ચેનલો ચાલી રહી છે. આ તમામ ચેનલો વિશે સાઈબર ક્રાઈમ (Cyber Crime)એ વિગતવાર તપાસ હાથ ધરી છે.
@RENEETLEAKER
@RENEET_LEAKER
@RENEET_LEAKERS
@RENEET_PAPERLEAK
@NEET_HANDLER
@WASSPHERE
@RAREOB

એક ચેનલ દ્વારા તો એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે ક આશરે રૂપિયા 5,74,40,243/- જેટલી રકમ 7901 લોકો પાસેથી રિ-નીટ પેપર (Re- NEET Paper Scam)ના નામે વસૂલવામાં આવી છે.

ટેલિગ્રામ પર ખરેખર પેપર લીકની હેરાફેરી થઈ રહી છે? પેપર લીકના નામે સાઈબર ગઠિયાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ઠગવામાં આવી રહ્યા છે? કે પછી આ માત્ર સ્કેમ નહીં પણ ખુલ્લેઆમ પરીક્ષાના પેપર વેચવામાં આવી રહ્યાં છે? આ તમામ સવાલોના જવાબ તો તપાસ બાદ જ સામે આવશે.

(અહેવાલ- નિરાલી કાલાણી)

