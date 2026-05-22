એરપોર્ટ પરથી અઢી કરોડનું સોનું ચોરાયું: આઠ આરોપીની ધરપકડ

અમદાવાદઃ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી એર કાર્ગો મારફતે લગભગ 2.1 કિલો વજનના સોનાના દાગીના, જેની કિંમત આશરે 2.5 કરોડ રૂપિયા હતી, બેંગલુરુ મોકલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ જ્વેલરી ક્યારેય પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી જ નહીં. ત્યાર બાદ થયેલી તપાસમાં એક ખૂબ જ સુનિયોજિત લૂંટનો પર્દાફાશ થયો, જે કોઈ બોલિવૂડ ક્રાઇમ થ્રિલર જેવી લાગી રહી છે. હકીકતમાં, આશરે 2.58 કરોડ રૂપિયાની કીમતી સોનાની જ્વેલરીની એક ખેપ અમદાવાદથી બેંગલુરુ જતી ફ્લાઇટમાં મોકલવાની હતી, પરંતુ તે પહેલાં જ એક સુનિયોજિત ગરબડ સામે આવી, જેમાં એરલાઇન અને એરપોર્ટ સ્ટાફની પણ સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આ મામલે અત્યાર સુધીમાં આઠ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમની પાસેથી 1.72 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રોકડ અને કીમતી સામાન જપ્ત કર્યો છે.
ચોરીની આ ઘટના 18 એપ્રિલે બની હતી, જ્યારે અમદાવાદથી બેંગલુરુ મોકલવા માટે સોનાના દાગીનાનાં સાત પાર્સલ એર કાર્ગોમાં સોંપવામાં આવ્યાં હતાં. આ દાગીના એક જ્વેલરે ટાઇટન કંપની માટે બનાવ્યા હતા અને તેમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી અકાસા એર કાર્ગો સેવા મારફતે મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા.
ચોરી કેવી રીતે અંજામ અપાઈ
આ ચોરીનો માસ્ટરમાઇન્ડ અકાસા એરનો સફાઈ સુપરવાઇઝર રોશન પટેલ હતો. તેને એરલાઇનના સુરક્ષા પ્રભારી જૈદ હસન અન્સારીનો સહકાર મળ્યો હતો, જેણે CCTV કેમેરા અને બોડી-વોર્ન કેમેરાથી બચીને એરપોર્ટના હાઈ-સિક્યોરિટી ઝોનમાંથી સોનું બહાર કાઢવામાં મદદ કરી હતી. પોલીસ ઉપાયુક્ત અતુલ બંસલના જણાવ્યા અનુસાર જૈદ અંસારી, રોશન પટેલ અને જૂનાગઢના રહેવાસી સુલતાન સમા આ ચોરીના મુખ્ય સૂત્રધાર હતા. આ આખી લૂંટમાં એરપોર્ટ સ્ટાફ પણ સામેલ હતો, તેથી આ ગેંગ સહેલાઈથી સુરક્ષા તપાસથી બચી ગઈ અને એરપોર્ટની અંદર જ સામાનને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ખસેડતી રહી. અંતે આ સામાન એક નકલી મુસાફરને સોંપવામાં આવ્યો, જેણે તેને એરપોર્ટમાંથી બહાર તસ્કરી કરીને લઈ ગયો હતો.
VIDEO | Gujarat: Ahmedabad Airport Police achieved a major breakthrough in the Rs 2.58 crore Titan gold jewellery parcel theft case by arresting 8 accused and recovering valuables worth over Rs 1.72 crore, including cash, gold bars, and silver biscuits. The investigation, carried… pic.twitter.com/8oW9Mej6rT
— Press Trust of India (@PTI_News) May 22, 2026
પોલીસ અત્યાર સુધીમાં 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી ચૂકી છે, જ્યારે 4 અન્ય હજુ ફરાર છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી 69.24 લાખ રૂપિયા રોકડા અને 1.02 કરોડ રૂપિયાના સોના-ચાંદીના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 1.72 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કીમતી વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે.