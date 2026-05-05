હાર બાદ મમતા બેનર્જીનો હુંકાર: હું રાજીનામું નહીં આપું

પશ્ચિમ બંગાળમાં મળેલી હાર બાદ મમતા બેનર્જીએ મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપવાની ના પાડી દીધી છે. તેમણે ચૂંટણી પંચને ‘મુખ્ય વિલન’ ગણાવતા આક્ષેપ કર્યો છે કે ભાજપે કેન્દ્રીય દળો અને પંચનો ઉપયોગ કરીને 100 થી વધુ બેઠકોની લૂંટ કરી છે. મમતાએ જણાવ્યું કે તેઓ હવે રસ્તા પર ઉતરીને સંઘર્ષ કરશે અને ઈન્ડિયા બ્લોકના તમામ નેતાઓ તેમની સાથે છે. ટીએમસીએ આ કથિત ધાંધલીની તપાસ માટે 10 સભ્યોની ફેક્ટ ફાઈન્ડિંગ કમિટીની પણ રચના કરી છે.
મમતા બેનર્જીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન અત્યંત ઉગ્ર ભાષામાં ચૂંટણી પંચ પર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં તેમની લડાઈ ભાજપ સામે નહીં પણ ચૂંટણી પંચ સામે હતી. તેમણે દાવો કર્યો કે મતદાર યાદીમાંથી 90 લાખ જેટલા મતો હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને ભાજપે સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને જીત મેળવી છે. મમતાએ એમ પણ કહ્યું કે તેમણે 2004 પછી આટલો અત્યાચાર ક્યારેય જોયો નથી. તેમના મતે પીએમ મોદી અને અમિત શાહે કેન્દ્રીય સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરીને લોકશાહીની હત્યા કરી છે.
રાજીનામાના સવાલ પર મમતા બેનર્જીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે તેમના રાજીનામાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઉભો થતો નથી કારણ કે આ હાર નૈતિક નથી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ રાજભવન જઈને રાજીનામું સોંપશે નહીં પરંતુ હવે ‘આઝાદ પંખી’ ની જેમ જનતા વચ્ચે જશે અને લડાઈ ચાલુ રાખશે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ ટીએમસીના લોકો પર હુમલા શરૂ કર્યા છે અને એસસી-એસટી પરિવારોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. મમતાએ પોતાના પર પણ શારીરિક હુમલો થયો હોવાનો દાવો કરતા કહ્યું કે તેમને પીઠ અને પેટના ભાગે લાત મારવામાં આવી હતી.
ઈન્ડિયા બ્લોકના સમર્થન અંગે વાત કરતા મમતાએ જણાવ્યું કે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, અરવિંદ કેજરીવાલ અને ઉદ્ધવ ઠાકરે જેવા દિગ્ગજ નેતાઓએ તેમને ફોન કરીને સમર્થન જાહેર કર્યું છે. અખિલેશ યાદવ પણ તેમને મળવા આવી રહ્યા છે. મમતાએ કહ્યું કે વિપક્ષી ગઠબંધન એકજૂથ છે અને તેઓ આ હાર વિરુદ્ધ કાયદાકીય અને રાજકીય લડાઈ લડશે. તેમણે કેન્દ્રીય દળો (CAPF) ના વર્તન પર પણ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે તેમને બૂથની અંદર જતા રોકવામાં આવી હતી અને ચૂંટણી અધિકારીઓએ અગાઉથી જ ગણતરીમાં ખેલ થવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.
ટીએમસી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી 10 સભ્યોની ફેક્ટ ફાઈન્ડિંગ કમિટી તે તમામ વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે જ્યાં હિંસા થઈ છે અથવા જ્યાં પાર્ટીની ઓફિસો પર કબજો કરવામાં આવ્યો છે. અભિષેક બેનર્જીની ઓફિસમાં થયેલી તોડફોડનો ઉલ્લેખ કરતા મમતાએ કહ્યું કે ભાજપે આ જીતની ચોરી કરી છે. મમતા બેનર્જીના આ નિવેદનોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બંગાળમાં આગામી દિવસોમાં રાજકીય સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બનશે અને મમતા બેનર્જી આસાનીથી સત્તા છોડવાના મૂડમાં નથી.