વિશ્વભરમાં પીએમ મોદીનો ડંકો: પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યો મોદીનો દબદબો

પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીત અને તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટી (TVK) ના સફળ ઉદયને વૈશ્વિક મીડિયાએ ભારતીય રાજનીતિમાં ‘નવા યુગની શરૂઆત’ ગણાવી છે. પાકિસ્તાની અખબાર ‘ડોન’ એ તેને 2029ની ચૂંટણી માટે પીએમ મોદીની મજબૂત કિલ્લેબંધી ગણાવી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશી મીડિયાએ તમિલનાડુમાં સ્ટાલિનની હારને મોટો ઝટકો ગણાવ્યો છે. બીબીસી અને ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સે બંગાળમાં ભાજપના વિજયને મોદીના રાજકીય જીવનની સૌથી મોટી સિદ્ધિ ગણાવી છે.
પડોશી દેશો અને વૈશ્વિક મીડિયાની પ્રતિક્રિયા
પાકિસ્તાનના પ્રતિષ્ઠિત અખબાર ‘ડોન’ એ એએફપી (AFP) ના રિપોર્ટને ટાંકીને લખ્યું છે કે, પીએમ મોદીની પાર્ટીએ પશ્ચિમ બંગાળ જેવા વિપક્ષના અભેદ્ય ગઢમાં ગાબડું પાડીને ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો છે. રિપોર્ટ મુજબ, આ જીત સાબિત કરે છે કે ૨૦૨૯ની સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદીની લોકપ્રિયતા અને પકડ વધુ મજબૂત બની છે.
બાંગ્લાદેશના મીડિયામાં પશ્ચિમ બંગાળની સાથે તમિલનાડુના પરિણામોની વધુ ચર્ચા જોવા મળી હતી. ‘ઢાકા ટ્રિબ્યુન’ એ લખ્યું છે કે તમિલનાડુમાં એમ.કે. સ્ટાલિનની હાર અને અભિનેતા વિજયની પાર્ટીની એન્ટ્રી એ ભારતીય રાજનીતિનો સૌથી મોટો સરપ્રાઈઝ છે. બાંગ્લાદેશી વિશ્લેષકો આ પરિણામોને પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને વેપારી સંબંધોની દૃષ્ટિએ પણ જોઈ રહ્યા છે.
BBC: “Modi’s BJP conquers Bengal” શીર્ષક હેઠળ બીબીસીએ જણાવ્યું કે આ જીત પીએમ મોદીના ૧૨ વર્ષના કાર્યકાળની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે. તે માત્ર એક રાજ્યની જીત નથી, પરંતુ પૂર્વી ભારતમાં ભાજપના વિચારધારાના પ્રસારની સફળતા છે.
The Guardian: બ્રિટિશ અખબારે તેને વિપક્ષ માટે મોટો ફટકો ગણાવ્યો અને લખ્યું કે ભાજપે પ્રથમવાર બંગાળમાં સત્તા મેળવીને ઈતિહાસ રચ્યો છે.
New York Times: અમેરિકી અખબારે વિજયની સફળતાને ‘ચૂંટણીનું સૌથી મોટું સરપ્રાઈઝ’ ગણાવ્યું. રિપોર્ટ મુજબ, ભાજપે બંગાળમાં હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદના એજન્ડા સાથે વિપક્ષી ગઢને તોડવામાં સફળતા મેળવી છે.
Washington Post: વોશિંગ્ટન પોસ્ટે વિશ્લેષણ કર્યું કે ૨૦૨૪ની લોકસભામાં સહયોગીઓના ટેકા બાદ પણ આ રાજ્યોની જીત પીએમ મોદીની સ્વાયત્તતા અને રાજકીય શક્તિમાં વધારો કરશે.
કેરળમાં યુડીએફ (UDF) દ્વારા ડાબેરી સરકારને હરાવવાની ઘટનાને પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાએ ભારતના લોકશાહી માળખામાં આવતા મોટા બદલાવ તરીકે નોંધ્યું છે. આ પરિણામોએ સાબિત કર્યું છે કે ભારતીય મતદારો હવે પરંપરાગત રાજનીતિને બદલે નવા વિકલ્પો અને સુશાસન તરફ વળી રહ્યા છે.