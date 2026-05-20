કંગાળ પાકિસ્તાનને લૂંટી રહી છે વિદેશી કંપનીઓ

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનની ગરીબ જનતા આસમાને પહોંચેલી મોંઘવારી અને ગરીબીથી ત્રસ્ત છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાનમાં કાર્યરત વિદેશી કંપનીઓ ભારે કમાણી કરી રહી છે અને પોતાના દેશોમાં મોટી રકમ મોકલી રહી છે.સ્ટેટ બેન્ક ઓફ પાકિસ્તાન દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર પાકિસ્તાનમાં કામગીરી કરતી વિદેશી કંપનીઓએ એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન પોતાના મુખ્ય મથકોને 17.2 કરોડ અમેરિકી ડોલરનો નફો પરત મોકલ્યો હતો. આ રકમ ગયા વર્ષની સમાન અવધિની સરખામણીએ 42 ટકા વધુ છે.નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના પ્રથમ 10 મહિનામાં પરત મોકલાયેલ કુલ નફો થોડો વધીને બે અબજ અમેરિકી ડોલરથી વધુ થયો છે, જે ગયા નાણાકીય વર્ષ 2024-25ની સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 8.7 ટકા વધુ છે. પાકિસ્તાનનું નાણાં વર્ષ એક જુલાઈથી 30 જૂન સુધી ગણવામાં આવે છે.
આ કંપનીઓએ કરી મોટી કમાણી
સ્ટેટ બેન્કે પોતાની ડેટા રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે ફંડની પરત મોકલવામાં થયેલો વધારો મુખ્યત્વે નાણાકીય વેપાર ક્ષેત્રને કારણે થયો, જ્યાંથી 72 મિલિયન અમેરિકી ડોલરનો આઉટફ્લો થયો. ડેટા મુજબ એ પછી ખાદ્ય ક્ષેત્રનો નંબર રહ્યો, જ્યાંથી 30 મિલિયન અમેરિકી ડોલર પરત મોકલાયા, જ્યારે તમાકુ અને સિગારેટ બનાવતી કંપનીઓએ 26 મિલિયન અમેરિકી ડોલર પોતાના દેશોમાં પાછા મોકલ્યા હતા. સેન્ટ્રલ બેન્કના એક રિપોર્ટ અનુસાર પાકિસ્તાનનું બાહ્ય દેવું 3.6 ટકા વધીને વિત્ત વર્ષ 2025-26માં PKR 22,959 અબજ સુધી પહોંચી ગયું છે. સ્ટે બેન્ક ઓફ પાકિસ્તાન દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજા આંકડાઓ મુજબ પાકિસ્તાનના કુલ દેવાં 80 ટ્રિલિયન પાકિસ્તાની રૂપિયા (PKR)ને પાર કરી ગયાં છે. સેન્ટ્રલ બેન્કે જણાવ્યું કે માર્ચ મહિનામાં કેન્દ્ર સરકારનું કુલ દેવું PKR 80,524 અબજ સુધી પહોંચી ગયું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ 9.3 ટકા વધુ છે. ગયા વર્ષે આ આંકડો PKR 73,688 અબજ હતો.
યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ગયો સૌથી વધુ પૈસા
બેન્કે જણાવ્યું કે વિદેશી કંપનીઓના ફંડનો સૌથી મોટો પ્રવાહ UK તરફ ગયો, જે 81 મિલિયન અમેરિકી ડોલર હતો.