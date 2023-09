ચીનને ભારતનો મોટો સંદેશ ! લદ્દાખના ન્યોમામાં વિશ્વનું સૌથી ઊંચું ફાઈટર એરફિલ્ડ બનાવવામાં આવશે

મંત્રી રાજનાથ સિંહ 12 સપ્ટેમ્બર 23ના રોજ જમ્મુના દેવક બ્રિજથી આ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરશે. LAC પર ચીન સાથે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે સંરક્ષણ મંત્રાલયના આ નિર્ણયને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. પૂર્વી લદ્દાખના મહત્વપૂર્ણ ન્યોમા પટ્ટામાં બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (BRO) દ્વારા નવા એરફિલ્ડના નિર્માણ પર કુલ 218 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. આ એરફિલ્ડનું નિર્માણ સીમા પર ચીનને આકરી ટક્કર આપવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. અગાઉ રાજનાથ સિંહે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર કહ્યું હતું કે યુએન દરમિયાન પહોંચેલી સર્વસંમતિ વૈશ્વિક વિશ્વાસની ખાધને દૂર કરવા અને વૈશ્વિક વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ વધારવા માટે એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘વિશ્વ ગુરુ’ અને ‘વિશ્વ બંધુ’ બંને તરીકે ભારતની તાકાતનું સફળતાપૂર્વક પ્રદર્શન કર્યું છે.

Under India’s G20 Presidency, the African Union has been given permanent membership in the Group, fostering inclusivity and deepening cooperation with Africa. The admission of the African Union into the G20 is a significant achievement for PM Modi’s ‘Global South’ initiative. 5/6

