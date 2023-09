INDIA vs BHARAT થી હિંદુત્વ સુધી – રાહુલ ગાંધીએ ફરી વિદેશની ધરતી પરથી કર્યો સરકાર પર હુમલો

પોતાના યુરોપ પ્રવાસના ભાગરૂપે ફ્રાન્સ પહોંચેલા કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ફરી એકવાર ભારત સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે પેરિસમાં ભારત-ભારત નામ વિવાદ અને હિન્દુત્વ જેવા મુદ્દાઓ પર વાત કરી અને કહ્યું કે જે લોકો કોઈ વસ્તુનું નામ બદલવા માંગે છે તેઓ ઈતિહાસને નકારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રાહુલે કહ્યું, આપણા બંધારણમાં INDIA THAT IS BHARAT ને રાજ્યોના સંઘ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું છે. ભારત આ રાજ્યોને જોડીને ભારત અથવા INDIA બન્યું છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ રાજ્યોમાં તમામ લોકોનો સમાવેશ થાય છે. અવાજો સાંભળવામાં આવે છે અને કોઈ અવાજ દબાવવામાં આવતો નથી અથવા ડરાવવામાં આવતો નથી.

WATCH: Shri @RahulGandhi interacts with the students and faculty at Sciences PO University in Paris, France. https://t.co/bhOeFUMDLI

‘મેં ગીતા વાંચી છે’

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, “મેં ગીતા, ઉપનિષદ અને અન્ય ઘણા હિંદુ પુસ્તકો વાંચ્યા છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) જે કરે છે તેમાં કંઈપણ હિંદુ નથી. ભારત એ રાજ્યોનું સંઘ છે. કોઈ વસ્તુનું નામ બદલવા માંગતા લોકો મૂળભૂત રીતે ઇતિહાસને નકારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા રાહુલે કહ્યું કે મેં વાત કરી કે કેવી રીતે ‘INDIA એટલે કે ભારત’ તેના તમામ લોકોના અવાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને કેવી રીતે વિકેન્દ્રિત અને લોકશાહી ભારતનું નવું રાજકીય વિઝન આગળ વધવાનો માર્ગ છે.

60% of India’s population votes for the INDIA coalition. The majority votes for us!

1. Under BJP rule, the country is witnessing gross inequality.

2. Today, we have the highest unemployment rate in 40 years.

3. People belonging to lower castes are not being given any space in… pic.twitter.com/kG2q9KUKP8

— Congress (@INCIndia) September 10, 2023