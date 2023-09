PM મોદીએ કેનેડાના વડાપ્રધાન સમક્ષ ઉઠાવ્યો ખાલિસ્તાનનો મુદ્દો

દિલ્હીમાં G-20 શિખર સંમેલન દરમિયાન PM નરેન્દ્ર મોદીએ ઘણા દેશોના રાષ્ટ્રપતિઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કેનેડાના પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડો સાથે મુલાકાત કરી. બંને નેતાઓએ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારત-કેનેડા સંબંધોની સંપૂર્ણ શ્રેણી પર ચર્ચા કરી. આ મીટિંગ અંગે પીએમ મોદીએ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડો સાથે ફળદાયી મુલાકાત રહી. અમે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારત-કેનેડા સંબંધોની સમગ્ર શ્રેણી પર ચર્ચા કરી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કેનેડાના પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડો સાથે ખાલિસ્તાનનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો.

Met PM @JustinTrudeau on the sidelines of the G20 Summit. We discussed the full range of India-Canada ties across different sectors. pic.twitter.com/iP9fsILWac

— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2023