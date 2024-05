ફંડના અભાવે પુરીના કોંગ્રેસ ઉમેદવારનો ચૂંટણી લડવા ઇનકાર

પુરીઃ ઓડિશાની પુરી લોકસભા સીટથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સુચારિતા મોહંતીએ ચૂંટણીપ્રચાર માટે પાર્ટી પાસેથી પર્યાપ્ત ફંડ નહીં મળવાનો હવાલો આપતાં ટિકિટ પરત કરી દીધી છે. તેમણે ચૂંટણી લડવા માટે પબ્લિક ફંન્ડિગનો સહારો લીધો છે અને ચૂંટણી કેમ્પેનમાં કમસે કમ ખર્ચ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, તેમ છતાં હું આર્થિક રૂપે સંઘર્ષ કરતી રહી અને એક પ્રભાવશાળી ચૂંટણીપ્રચાર ઝુંબેશને આગળ ના વધારી શકી.

મને પાર્ટીએ ફંડ આપવાથી ઇનકાર કરી દીધો હતો. વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં નબળા ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી અને ભાજપ અને BJD પૈસાના પહાડ પર બેઠા છે. આ મારા માટે મુશ્કેલ હતું. દરેક જગ્યાએ નાણાંનું અશ્લીલ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. હું એ રીતે ચૂંટણીમાં સ્પર્ધા કરવા નથી ઇચ્છતી. હું એ પીપલ-ઓરિયેન્ટેડ કેમ્પેન ઇચ્છું છું, પણ નાણાંની તંગીને કારણે એ સંભવ નથી. કોંગ્રેસ પણ એ માટે જવાબદાર નથી. ભાજપ સરકારે પાર્ટીને પંગુ બનાવી દીધી છે. ખર્ચ પર ઘણા પ્રકારનો પ્રતિબંધ છે. મને પુરીમાં જનતાનો સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો હતો, તેઓ બદલાવ ઇચ્છતા હતા.

Jai Jagannath!

SAVE OUR CAMPAIGN IN PURI!

MAKE A DONATION!

TOGETHER, WE CAN!

My Dear Fellow Citizens,

As you are aware, the BJP government has sought to choke the main Opposition Congress of its own funds during these elections in the most undemocratic design to suppress the… pic.twitter.com/GkdbjSuaj8

— Sucharita Mohanty (@Sucharita4Puri) April 29, 2024