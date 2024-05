પ્રિન્સિપાલે શિક્ષિકાની મોડા આવવા બદલ મારપીટ કરી, વિડિયો વાઇરલ

આગરાઃ સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓની ભૂલ પર સ્કૂલના શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ પર હાથ ઉપાડતા હોય છે, એ સામાન્ય બાબત છે, પણ મોડા આવવા બદલ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ટીચરને મારે એ નવી ઘટના છે. ઉત્તર પ્રદેશની એક સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ દ્વારા અન્ય ટીચરને પીટવાનો એક વિડિયો સામે આવ્યો છે. હાલમાં જ UPની એક સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલે ફેશિયલ કરતાં પકડી હતી, જે પછી તેણે વિડિયો બનાવતાં શિક્ષિકાને બચકું ભરી લીધું હતું.

આ ઘટનાના કેટલાંક સપ્તાહ પછી હવે એક અન્ય સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલને સ્કૂલમાં મોડા આવવા બદલ શિક્ષિકાની મારપીટ કરી હતી, જેનો વિડિયો અન્ય એક શિક્ષિકાએ ઉતારી લીધો હતો. આ વિડિયો સોશિયલ મિડિયા પર વાઇરલ થઈ ગયો હતો. આ કેસ આગરાનો છે.

A Principal in Agra beat up a teacher this bad just because she came late to the school. Just look at her facial expressions. She's a PRINCIPAL 😭 @agrapolice pic.twitter.com/db8sKvnNvs

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) May 3, 2024