ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી સાથે મુલાકાત

નવી દિલ્હી: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મંગળવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને નેતા વચ્ચેની મુલાકાતની તસવીર પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી હતી. ચર્ચાની વિગતો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી ન હતી. આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે રાજ્યમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા ગુજરાતમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંગઠનાત્મક આયોજન અને ચૂંટણી તૈયારીઓ અંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સાથે ચર્ચા કરવા માટે નવી દિલ્હી ગયા હતા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રાજ્યભરની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો, નગરપાલિકાઓ, જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોને આવરી લેવાની અપેક્ષા છે.
ચૂંટણીમાં અનેક નવા રચાયેલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોનો પણ સમાવેશ થશે અને સુધારેલી અનામત નીતિઓ અને બેઠકોના પરિભ્રમણને કારણે તેમાં ફેરફારો થવાની સંભાવના છે. રાજકીય પક્ષોએ ચૂંટણી માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ભાજપે ઘણા જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં સંગઠનાત્મક પુનર્ગઠન હાથ ધર્યું છે, ચૂંટણી પહેલા તેના પાયાના નેટવર્કને મજબૂત કરવા માટે નવી નેતૃત્વ ટીમોની નિમણૂક કરી છે.
વિપક્ષી પક્ષોએ પણ તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે. આગામી સ્પર્ધા માટે સમિતિઓ અને ઉમેદવાર પસંદગી પ્રક્રિયાઓ ગોઠવવામાં આવી છે. ગયા અઠવાડિયે, કોંગ્રેસે રાજ્યમાં ચૂંટણીના દરેક પાસાની દેખરેખ માટે સાત સમિતિઓની જાહેરાત કરી હતી. જ્યારે, AAP રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં રેલીઓનું આયોજન કરી રહી છે.