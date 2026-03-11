જુનૈદ ખાન અને સાઈ પલ્લવીની ફિલ્મ ‘એક દિન’નું ટ્રેલર રિલીઝ

આમિર ખાનના દીકરા જુનૈદ ખાનની ફિલ્મ ‘એક દિન’નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ટ્રેલરમાં જુનૈદ ખાન અને સાઈ પલ્લવીની રોમેન્ટિક કેમેસ્ટ્રી સ્પષ્ટ દેખાય છે.
જુનૈદ ખાન અને સાઈ પલ્લવીની ફિલ્મ ‘એક દિન’નું રોમેન્ટિક ટ્રેલર તાજેતરમાં રિલીઝ થયું હતું. આમિર ખાન પ્રોડક્શનની આ ફિલ્મનું ટાઇટલ ટ્રેક તાજેતરમાં રિલીઝ થયું હતું. નિર્માતાઓએ આજે ”એક દિન” નું ટ્રેલર રિલીઝ કરીને ચાહકોને ખુશ કર્યા છે.
નિર્માતાઓની પોસ્ટ
આમિર ખાન દ્વારા નિર્મિત “એક દિન” નું ટ્રેલર આજે રિલીઝ થયું. આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ટ્રેલર શેર કર્યું. નિર્માતાઓએ પોસ્ટમાં લખ્યું, “ક્યારેક એક દિવસ પણ પૂરતો હોય છે.” આ ફિલ્મ 1 મે, 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
ટ્રેલરમાં શું ખાસ છે?
“એક દિન” ફિલ્મનું ટ્રેલર નસીબના ઘંટના દ્રશ્યથી શરૂ થાય છે, જેને બધા પ્રેમીઓ તેમના સાચા પ્રેમને શોધવા માટે પોતાનું નસીબ અજમાવવા માટે વગાડે છે. આ દ્રશ્યમાં જુનૈદ એક ઇચ્છા પણ કરે છે, “કાશ મીરા (સાઈ પલ્લવી) તેની બને, ભલે તે ફક્ત એક દિવસ માટે હોય.” આ ફિલ્મમાં સાઈ અને જુનૈદની પ્રેમકથા શરૂ થાય છે.
“એક દિન” ક્યારે રિલીઝ થશે?
“એક દિન” સુનીલ પાંડે દ્વારા દિગ્દર્શિત છે. તે એક રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ છે. તે 1 મે, 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સના બેનર હેઠળ નિર્મિત આ ફિલ્મમાં જુનૈદ ખાન અને સાઈ પલ્લવી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. તે 2016 ની થાઈ ફિલ્મ “વન ડે” ની રિમેક છે.