ભારત સહિત 4 દેશોમાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા

રવિવારે ભારત સહિત એશિયા ખંડના કેટલાક પ્રમુખ દેશોમાં ભૂકંપના શક્તિશાળી આંચકા અનુભવાયા હતા, જેના કારણે સરહદી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં અફરાતફરી અને દહેશતનો માહોલ સર્જાયો હતો. સેન્ટ્રલ એજન્સીઓના રિપોર્ટ અનુસાર, રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા 5.3 નોંધાઈ હતી. આ ભૂકંપનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ પાડોશી દેશ ભૂટાન હતું. જો કે, તેનું અંતર ભારતની સરહદથી નજીક હોવાના કારણે ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્યો, ખાસ કરીને આસામમાં તેની પ્રચંડ અસર જોવા મળી હતી.
ભારત સહિત આ દેશોમાં અનુભવાયા આંચકા
ભૂટાનમાં કેન્દ્રબિંદુ ધરાવતા આ ભૂકંપના આંચકા એટલા તીવ્ર હતા કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો પાર કરીને ભારત ઉપરાંત 3 અન્ય દેશો સુધી પહોંચ્યા હતા:
ભારતમાં અસર: પૂર્વોત્તર રાજ્ય આસામ આ ભૂકંપથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું હતું. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમના કેટલાક હિસ્સાઓમાં પણ ધરતી ધ્રૂજી હોવાના અહેવાલો મળ્યા છે.
પાડોશી દેશો: નેપાળ, ચીન અને બાંગ્લાદેશના સરહદી વિસ્તારોમાં પણ આંચકા સ્પષ્ટપણે અનુભવાયા હતા, જેના કારણે અનેક ઇમારતો હલી ગઈ હતી.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં જ એટલે કે 20 મે 2026 ના રોજ જાપાનના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કાગોશિમા ક્ષેત્રમાં પણ 5.9 ની તીવ્રતાનો અત્યંત શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. તે સમયે પણ અનેક બહુમાળી ઇમારતો ધ્રૂજી ઉઠતા સ્થાનિક નાગરિકોમાં ભારે ગભરાટ અને અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.