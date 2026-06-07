કાશીમાં હવે નહીં દેખાય માંસ-મચ્છીની દુકાનો

ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન પવિત્ર નગરી કાશીને સ્વચ્છ, સુવ્યવસ્થિત અને તેની પૌરાણિક તેમજ ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક ઓળખને અનુરૂપ રાખવા માટે વારાણસી નગર નિગમે એક ઐતિહાસિક અને મોટું કદમ ઉઠાવ્યું છે. વારાણસી શહેરની અંદર અને ગીચ વિસ્તારોમાં અત્યાર સુધી ચાલતી મીટ, માંસ અને માછલીની દુકાનોને હવે સંપૂર્ણપણે બંધ કરીને તબક્કાવાર રીતે (Phase-wise) શહેરની ભૌગોલિક સીમાઓની બહાર સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે.
શનિવારે મૈદાગીન સ્થિત ટાઉનહોલ ભવન ખાતે વારાણસીના મેયર (મહાપોર) અશોક કુમાર તિવારીની અધ્યક્ષતામાં નગર નિગમની સામાન્ય સભા (સદન) ની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી હતી. આ બેઠક દરમિયાન શહેરની અંદરથી માંસનો કારોબાર બહાર ખસેડવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને સદનમાં હાજર તમામ સભ્યો અને કાઉન્સિલરોએ સર્વસંમતિથી ટેકો આપીને મંજૂરીની મહોર લગાવી દીધી છે.
6 મહિનામાં યોજના લાગુ થશે, 5 મુખ્ય સ્થાનોની પસંદગી
બેઠક બાદ વિગતો આપતા મેયર અશોક કુમાર તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, કાશી એ વૈશ્વિક પ્રવાસનનું મોટું કેન્દ્ર છે અને દેશ-વિદેશમાંથી દરરોજ લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ બાબા વિશ્વનાથના દર્શને અહીં આવે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી 6 મહિનાની અંદર જ આ નવી યોજનાને જમીની સ્તરે સંપૂર્ણ રીતે લાગુ કરી દેવામાં આવશે.
નગર કમિશનર (નગર આયુક્ત) હિમાંશુ નાગપાલે સદનને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ શિફ્ટિંગ યોજનાના પ્રથમ તબક્કા (First Phase) માટે શહેરની બહારની સરહદ પાસે 5 મુખ્ય વિસ્તારોની પસંદગી કરી લેવામાં આવી છે. આ પાંચ ચિહ્નિત કરાયેલા વિસ્તારો નીચે મુજબ છે:
રામનગર (Ramnagar)
સુજાબાદ (Sujabad)
ગણેશપુર (Ganeshpur)
અવલેશપુર (Aveleshpur)
શિવપુર (Shivpur)
નગર નિગમના જણાવ્યા અનુસાર, આ પાંચેય બાહ્ય ક્ષેત્રોની પસંદગી વ્યૂહાત્મક રીતે એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે જેથી ભવિષ્યમાં માંસ-મચ્છીની ખરીદી કરનારી સામાન્ય જનતા કે ગ્રાહકોને કોઈ પણ પ્રકારની અસુવિધા કે પરેશાનીનો સામનો કરવો ન પડે.
વેપારીઓની આજીવિકાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવશે
આ ચર્ચા દરમિયાન કાઉન્સિલર (પાર્ષદ) ગુલશન અલીએ સદનમાં આ મુદ્દો ઉઠાવતા યાદ અપાવ્યું હતું કે, આશરે 1 વર્ષ પહેલા પણ આવો જ એક પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કોઈ કારણોસર તેનો અમલ થઈ શક્યો ન હતો. તેમણે સદનનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે પવિત્ર શ્રાવણ (સાવન) માસ દરમિયાન ધાર્મિક આસ્થાના કારણે કાશી શહેરની અંદર આવેલી મીટની દુકાનો લાંબા સમય સુધી બંધ રાખવી પડે છે. આના કારણે આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સ્થાનિક ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓની આજીવિકા (રોજીરોટી) પર બહુ માતબર અને નકારાત્મક અસર પડે છે.
જો આ તમામ દુકાનોને શહેરની બહાર નિશ્ચિત કરાયેલા સ્થાનો પર કાયમી ધોરણે સુવ્યવસ્થિત રીતે વસાવી દેવામાં આવે, તો શ્રાવણ માસ દરમિયાન દુકાનો બંધ રાખવાની કડાકૂટમાંથી મુક્તિ મળશે અને વેપારીઓની આજીવિકાની આ મોટી સમસ્યાનો પણ કાયમી ઉકેલ આવી જશે. નગર કમિશનરે વેપારીઓ અને સભ્યોને ખાતરી આપી છે કે સ્થાનોની પસંદગી પ્રક્રિયા આખરી થઈ ચૂકી છે અને ટૂંક સમયમાં જ આ સરકારી નિર્ણયને ધરાતલ પર ઉતારવાની સત્તાવાર પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે.