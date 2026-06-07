સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો

બુલિયન માર્કેટમાં રોકાણ કરનારાઓ અને સામાન્ય ગ્રાહકો માટે સોના-ચાંદીના ભાવોને લઈને ખૂબ જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહેલા સોના અને ચાંદીના ભાવોમાં પાછલા એક સપ્તાહમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. માત્ર એક જ અઠવાડિયાના ગાળામાં સોનાનો રેટ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 2106 સુધી ગગડી ગયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 11250 નો મસમોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ ઘટાડા પાછળ સ્થાનિક બજારમાં માંગનો અભાવ અને વૈશ્વિક આર્થિક પરિબળો મુખ્યત્વે જવાબદાર છે.
જાણો 24 કેરેટથી લઈને 14 કેરેટ સોનાના લેટેસ્ટ ભાવો
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર આંકડા મુજબ, શુક્રવાર (5 જૂન 2026) ના રોજ બજાર બંધ થવા સમયે સોનાના વિવિધ કેરેટના ભાવો પ્રતિ 10 ગ્રામ આ મુજબ નોંધાયા હતા:
24 કેરેટ ગોલ્ડ: સૌથી શુદ્ધ સોનાનો રેટ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 154190 ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 2 જૂનના રોજ આ જ ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ રૂ. 156296 હતો.
23 કેરેટ ગોલ્ડ: દાગીના માટે વપરાતા આ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 153573 રહ્યો હતો.
22 કેરેટ ગોલ્ડ: બજારમાં સૌથી વધુ ડિમાન્ડ ધરાવતા 22 કેરેટ સોનાનો રેટ રૂ. 141238 પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો હતો.
18 કેરેટ ગોલ્ડ: ૧૮ કેરેટ સોનાની કિંમત ઘટીને રૂ. 115643 પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગઈ છે.
14 કેરેટ ગોલ્ડ: સૌથી લોઅર ગ્રેડના આ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 90201 ના સ્તરે આવી ગયો છે.
ચાંદીના ભાવની સ્થિતિ: સોનાની સાથે-સાથે ચાંદીમાં પણ મોટો ઘટાડો થયો છે. શુક્રવારે બજાર બંધ થતી વખતે ચાંદીનો ભાવ રૂ. 254950 પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, IBJA દ્વારા સોમવારથી શુક્રવાર દરમિયાન રોજ દિવસમાં બે વાર સોના-ચાંદીના સત્તાવાર ભાવો જાહેર કરવામાં આવે છે, જ્યારે શનિવાર અને રવિવારે ભાવો જાહેર થતા નથી.
સરકારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાં કર્યો 9% નો ધરખમ વધારો
સોના-ચાંદીના ભાવોમાં ચાલી રહેલી આ ઉથલપાથલ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે સ્થાનિક બજાર પર અંકુશ મેળવવા માટે મોટું પગલું ભર્યું છે. સરકારે સોના અને ચાંદીની આયાત પર લાગતી ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાં મોટો વધારો ઝીંકી દીધો છે. અગાઉ ભારત સરકારે આ ધાતુઓ પર માત્ર 6% ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી રાખી હતી, જેમાં હવે સીધો 9% નો વધારો કરીને તેને 15% કરી દેવામાં આવી છે. એટલે કે હવે ભારતમાં બહારથી સોનું કે ચાંદી લાવવા માટે વેપારીઓએ 15% આયાત વેરો ચૂકવવો પડી રહ્યો છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જનતાને ખાસ અપીલ અને ફોરેક્સ રિઝર્વ
કિંમતોમાં થઈ રહેલા ફેરફાર અને આકરા સરકારી નિર્ણયો પાછળ દેશનું આર્થિક હિત છુપાયેલું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશની જનતાને આગામી 1 વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવા માટે એક વિશેષ અને હૃદયપૂર્વકની અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીએ આ અપીલ વર્તમાન વૈશ્વિક ભૌગોલિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરી છે.
વાસ્તવમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલ (ક્રૂડ ઓઇલ) ની કિંમતોમાં સતત થઈ રહેલા ઉછાળાના કારણે ભારત જેવા આયાત પર નિર્ભર દેશોને ઓઇલ ખરીદવા માટે ખૂબ જ મોટી રકમ (વિદેશી હૂંડિયામણ) ખર્ચવી પડી રહી છે. ભારત મોટી માત્રામાં સોનાની પણ આયાત કરે છે, જેના કારણે દેશનું વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડોળ (Forex Reserve) ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે. આ ફોરેક્સ રિઝર્વને સુરક્ષિત અને મજબૂત રાખવા માટે વિશ્વભરના દેશો અત્યારે અલગ-અલગ રણનીતિ અપનાવી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે ભારતે પણ સોનાની આયાત ઘટાડવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.
બીજી તરફ, દેશમાં લગ્નની સીઝન (વેડિંગ સીઝન) પણ હવે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. સીઝન પૂરી થતાં જ સર્રાફા બજારમાં ખરીદદારો અને સામાન્ય ગ્રાહકોની સંખ્યામાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વર્તમાન આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને પીએમની અપીલને જોતા ગ્રાહકો હાલ પૂરતું સોનામાં નવું રોકાણ કરવાનું ટાળી રહ્યા છે.
(નોંધ: આ સમાચાર માત્ર માહિતી માટે છે, આ કોઈ પણ પ્રકારની રોકાણની (Investment) સલાહ નથી. સોના અને ચાંદીના ભાવોમાં ઉતાર-ચઢાવ પાછળ અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કારણો જવાબદાર હોય છે. કોઈ પણ પ્રકારનું રોકાણ કરતા પહેલા બજારના પ્રમાણિત નિષ્ણાતોની સલાહ અવશ્ય લો.)