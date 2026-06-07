શેરબજારમાં આઇપીઓનો મહાકુંભ, 7 કંપની મચાવશે ધૂમ

ભારતીય શેરબજારમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની અસ્થિરતા, ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને રોકાણકારોની સાવચેતીભરી નીતિને કારણે આઇપીઓ માર્કેટ તદ્દન શાંત જોવા મળી રહ્યું હતું. જો કે, હવે તે સુસ્તીના વાદળો હટી ગયા છે અને પ્રાઈમરી માર્કેટમાં ફરીથી રોનક પરત ફરી છે. તાજેતરમાં બજારમાં આવેલા CMR ગ્રીન ટેક્નોલોજીસ અને હેક્સાગોન ન્યુટ્રિશન જેવા આઇપીઓને મળેલા અદભુત અને ઐતિહાસિક પ્રતિસાદે સાબિત કરી દીધું છે કે, જો કંપનીનો બિઝનેસ મોડલ મજબૂત અને નાણાકીય સ્થિતિ શાનદાર હોય, તો રોકાણકારો ફરી એકવાર મોટો દાવ લગાવવા માટે તૈયાર છે. આગામી અઠવાડિયું શેરબજારના રોકાણકારો માટે એક્શનથી ભરપૂર રહેશે કારણ કે આ દરમિયાન 7 જેટલી કંપનીઓનું બજારમાં લિસ્ટિંગ થવા જઈ રહ્યું છે.
CMR ગ્રીન અને હેક્સાગોન ન્યુટ્રિશનના આઇપીઓ પર નજર
CMR Green Technologies: આ મેઈનબોર્ડ આઇપીઓની બજારમાં સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. રૂ. 631 કરોડના આ આઇપીઓ પર રોકાણકારો તૂટી પડ્યા હતા અને તે કુલ 127.04 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. ખાસ કરીને ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ (QIB) નો કોટા 270 ગણાથી વધુ ભરાયો હતો, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારોએ પણ આક્રમક રીતે ભાગ લીધો હતો. આ આઇપીઓનો પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 182 થી રૂ. 192 નક્કી કરાયો હતો અને તેની સંભવિત લિસ્ટિંગ ડેટ 10 જૂન છે.
Hexagon Nutrition: હેલ્થ અને ન્યુટ્રિશન સેક્ટરની આ કંપનીના રૂ. 139 કરોડના આઇપીઓને પણ લોન્ચિંગના થોડા જ કલાકોમાં બમ્પર રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો અને તે સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો હતો. કંપનીએ શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 42 થી રૂ. 45 રાખ્યો છે. આ ઇસ્યુ 9 જૂન સુધી ખુલ્લો રહેશે અને તેની સંભવિત લિસ્ટિંગ તારીખ 12 જૂન રાખવામાં આવી છે. ભવિષ્યમાં હેલ્થ સેક્ટરની સારી વૃદ્ધિની સંભાવનાને કારણે આ આઇપીઓમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.
SME સેગમેન્ટમાં પણ જોવા મળ્યો પ્રચંડ ક્રેઝ
મોટી કંપનીઓની સાથે-સાથે સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝિસ (SME) સેગમેન્ટમાં પણ રોકાણકારોનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. SMR જ્વેલ્સ, મેરિટ્રોનિક્સ, વાહ કેમિકલ્સ, યુએચએમ વેકેશન અને જેનએક્સએઆઈ એનાલિટિક્સ જેવી નાની કંપનીઓ ટૂંક સમયમાં લિસ્ટ થવા જઈ રહી છે. આ પૈકી Merritronix IPO એ સૌથી વધુ હેડલાઇન્સ બટોરી છે, કારણ કે આ આઇપીઓ રેકોર્ડબ્રેક 220 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે નાના કદની કંપનીઓમાં પણ રોકાણકારો જોખમ લેવા તૈયાર છે.
અપકમિંગ IPO અને લિસ્ટિંગ કેલેન્ડર (જૂન 2026)
આગામી સપ્તાહના તમામ આઇપીઓ અને લિસ્ટિંગની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબના ટેબલમાં આપવામાં આવી છે:
|કંપનીનું નામ
|IPO પ્રકાર
|ઇશ્યુ સાઇઝ
|પ્રાઇસ બેન્ડ
|સ્થિતિ
|અલોટમેન્ટ તારીખ
|લિસ્ટિંગ તારીખ
|CMR Green Technologies
|Mainboard
|₹631 કરોડ
|₹182 – ₹192
|બંધ (127.04x)
|8 જૂન
|10 જૂન
|Hexagon Nutrition
|Mainboard
|₹139 કરોડ
|₹42 – ₹45
|9 જૂન સુધી ખુલ્લો
|10 જૂન
|12 જૂન
|SMR Jewels
|SME IPO
|₹63.74 કરોડ
|₹125 – ₹128
|બંધ
|4 જૂન
|8 જૂન
|Merritronix
|SME IPO
|₹70.03 કરોડ
|₹141 – ₹149
|બંધ (220.98x)
|4 જૂન
|8 જૂન
|Vahh Chemicals
|SME IPO
|₹13.45 કરોડ
|₹60
|8 જૂન સુધી ખુલ્લો
|9 જૂન
|11 જૂન
|UHM Vacation
|SME IPO
|₹36.02 કરોડ
|₹157 – ₹166
|8 જૂન સુધી ખુલ્લો
|9 જૂન
|11 જૂન
|GenXAI Analytics
|SME IPO
|₹54.84 કરોડ
|₹110 – ₹116
|9 જૂન સુધી ખુલ્લો
|10 જૂન
|12 જૂન
|Horizon Reclaim (India)
|SME IPO
|₹54.27 કરોડ
|₹98 – ₹103
હૉરિઝન રીક્લેમનો નવો આઇપીઓ ૧૨ જૂને ખુલશે
ઉપરોક્ત લિસ્ટિંગ ઉપરાંત, રબર રિસાયક્લિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં કાર્યરત કંપની હોરિઝન રીક્લેમ (Horizon Reclaim India) નો નવો SME આઇપીઓ આગામી 12 જૂનના રોજ સત્તાવાર રીતે ખુલવા જઈ રહ્યો છે. આશરે રૂ. 54 કરોડના આ ઇસ્યુ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી રકમનો ઉપયોગ કંપની પોતાની વર્કિંગ કેપિટલની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા, જૂનું દેવું ચૂકવવા અને પ્લાન્ટની ક્ષમતાના વિસ્તરણ (Capacity Expansion) માટે કરશે.
બજારના નિષ્ણાતો અને એનાલિસ્ટ્સનું માનવું છે કે, જો પ્રાઈમરી માર્કેટમાં આ જ પ્રકારનો સકારાત્મક ટ્રેન્ડ (Positive Trend) ચાલુ રહેશે, તો વર્ષ 2026 નો બીજો ભાગ (સેકન્ડ હાફ) આઇપીઓ માર્કેટ માટે અત્યાર સુધીનો સૌથી શ્રેષ્ઠ અને નફાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, રોકાણકારોને સલાહ છે કે કોઈપણ આઇપીઓમાં નાણાં રોકતા પહેલા કંપનીના ફાઇનાન્સિયલ્સ, વેલ્યુએશન અને જોખમોનો પૂરતો અભ્યાસ ચોક્કસ કરે.