અમેરિકામાં ભારતીય યુવાનની ક્રૂર હત્યા

અમેરિકાના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેશનલ્સ પર જીવલેણ હુમલાઓનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. આ કડીમાં પેન્સિલવેનિયા રાજ્યના ફિલાડેલ્ફિયા શહેરમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. અહીં માત્ર પ્રી-પ્લાનિંગ કરીને એક ખાલી ઘરમાં પિઝ્ઝાનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો અને જ્યારે ભારતીય મૂળનો યુવાન ડિલિવરી કરવા પહોંચ્યો ત્યારે તેના માથામાં ગોળી મારીને ક્રૂરતાપૂર્વક તેની હત્યા કરી દેવામાં આવી. અમેરિકન મીડિયા અને ભારતીય એજન્સીઓના રિપોર્ટ અનુસાર, આ ઘટના શુક્રવારની મધ્યરાત્રિએ ઉત્તરી ફિલાડેલ્ફિયા વિસ્તારમાં બની હતી.
કેવી રીતે અને ક્યાં અંજામ અપાયો આ વારદાતને?
અમેરિકન પોલીસ અને સીબીએસ રિપોર્ટની વિગતો અનુસાર, ફિલાડેલ્ફિયાની ‘રેમન્ડ રોસેન હોમ્સ’ નામની સોસાયટીના એક તદ્દન ખાલી પડેલા મકાનમાંથી કોઈ અજ્ઞાત વ્યક્તિ દ્વારા પિઝ્ઝાનો ઓર્ડર ઓનલાઈન બુક કરવામાં આવ્યો હતો. પીડિત ભારતીય યુવાન અંશુલ કુંચા ઓર્ડર લઈને તે નિર્ધારિત લોકેશન પર પહોંચ્યો હતો. તેણે સોસાયટીના પરિસરમાં ઓર્ડર ડિલિવર કર્યો અને જેવો તે ત્યાંથી પાછો બહાર નીકળી રહ્યો હતો, ત્યારે જ તેના પર હુમલો થયો હતો.
ફિલાડેલ્ફિયા હાઉસિંગ ઓથોરિટીના સીસીટીવી (CCTV) કેમેરામાં કેદ થયેલા ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે અંશુલ હાથમાં પિઝ્ઝા બોક્સ લઈને જઈ રહ્યો છે અને તેની પાછળ ઘેરા રંગના કપડાં પહેરેલા બે શંકાસ્પદ શખ્સો ચાલી રહ્યા છે, જેમના હાથમાં એક બેગ પણ છે. આ હુમલાખોરોએ અંશુલને ઘેરીને તેના માથામાં સીધી ગોળી મારી દીધી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં અંશુલને શુક્રવાર અને શનિવારની મધ્યરાત્રિએ આશરે 1 વાગ્યે ટેમ્પલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.