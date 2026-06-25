હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલતા જ સરકારે કમર્શિયલ LPG પરથી હટાવ્યો પ્રતિબંધ !

મિડિલ ઈસ્ટ (પશ્ચિમ એશિયા) કટોકટી અને એલપીજીની અછતનો સામનો કરી રહેલા દેશના ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી ગ્રાહકો (Commercial Users) માટે ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ખૂબ જ મોટા અને રાહત આપનારા સમાચાર આવ્યા છે. વૈશ્વિક સ્તરે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા શાંતિ કરાર તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાતી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Hormuz Strait) ફરીથી ખુલી જવાને કારણે એલપીજીની ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઈનમાં મોટો સુધારો નોંધાયો છે. આ વૈશ્વિક બદલાવને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે નોન-ડોમેસ્ટિક પેક્ડ એલપીજીની સપ્લાય પર લાદવામાં આવેલા તમામ ક્ષેત્રીય પ્રતિબંધોને તત્કાલ પ્રભાવથી નાબૂદ કરી દીધા છે. આ સરકારી નિર્ણય બાદ હવે દેશભરમાં કમર્શિયલ પેક્ડ એલપીજીનો સપ્લાય મિડિલ ઈસ્ટ કટોકટી પહેલાના સામાન્ય સ્તર પર સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત થઈ ગયો છે.
બલ્ક એલપીજી (Bulk LPG) ના સપ્લાયમાં 50% ની મોટી ઢીલ
પેક્ડ સિલિન્ડરો ઉપરાંત, સરકારે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઉદ્યોગો માટે પણ મોટો નિર્ણય લીધો છે. કટોકટીની શરૂઆતમાં જે બલ્ક એલપીજીનો સપ્લાય સંપૂર્ણપણે સસ્પેન્ડ (બંધ) કરી દેવામાં આવ્યો હતો, તેના નિયમોમાં હવે 50% (પચાસ ટકા) સુધીની મોટી ઢીલ આપવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે કમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ યુઝર્સ હવે વૈશ્વિક કટોકટી પહેલાના તેમના કુલ વપરાશના 50% સુધીનો બલ્ક એલપીજી જથ્થો ઓઈલ કંપનીઓ પાસેથી મેળવી શકશે. મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ, ભારતમાં એલપીજીના સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં થયેલો વધારો અને આયાતી એલપીજી કાર્ગોની સરળ ઉપલબ્ધતાને કારણે આ રાહત આપવી શક્ય બની છે.
પેટ્રોકેમિકલ સેક્ટરને ફરી મળશે C3 અને C4 હાઇડ્રોકાર્બન
ઉલ્લેખનીય છે કે, વૈશ્વિક સંકટ દરમિયાન દેશના સામાન્ય નાગરિકોને ઘરગથ્થુ રસોઈ ગેસની અછત ન વર્તાય તે માટે સરકારે ‘આવશ્યક વસ્તુ ધારા’ (Essential Commodities Act) નો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ કાયદા હેઠળ સરકારે C3 અને C4 હાઇડ્રોકાર્બન સ્ટ્રીમ્સને પેટ્રોકેમિકલ અને અન્ય ડાઉનસ્ટ્રીમ ઉદ્યોગોમાં જતા અટકાવીને સંપૂર્ણપણે એલપીજી ઉત્પાદન તરફ ડાયવર્ટ કરી દીધા હતા. હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ થાળે પડતાં સરકારે એલપીજી પૂલમાં કરાયેલા C3-C4 સ્ટ્રીમ્સના આ ડાયવર્ઝનને ઘટાડવાનો અને ઉદ્યોગોને તે ફરીથી ફાળવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
સામાન્ય જનતાના રસોઈ ગેસ પર કોઈ અસર નહીં થાય
સરકારે દેશના સામાન્ય ગ્રાહકોને ખાતરી આપતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ઉદ્યોગો અને વ્યાપારીઓને આપવામાં આવેલી આ મોટી આર્થિક રાહતથી સામાન્ય જનતાને મળતા ઘરગથ્થુ રસોઈ ગેસના (Domestic LPG) પુરવઠા પર કોઈ જ નકારાત્મક અસર નહીં પડે. નોન-LPG ઉપયોગ માટે ઉદ્યોગોને C3-C4 સ્ટ્રીમ્સની ફાળવણી એ જ શરતે વધારી આપવામાં આવશે કે દેશનું કુલ સ્થાનિક એલપીજી ઉત્પાદન કોઈ પણ સંજોગોમાં દરરોજ 40,000 Metric Tons (મીટ્રિક ટન) થી ઓછું ન થવું જોઈએ.
ડેટા મોનિટરિંગ અને PNG નેટવર્ક પર રહેશે સરકારનો ફોકસ
ભવિષ્યમાં આવી કોઈ સપ્લાય કટોકટી ન સર્જાય અને સપ્લાય મેનેજમેન્ટ વધુ મજબૂત બને તે માટે સરકારે તમામ ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને (OMCs) દેશના તમામ કમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રાહકોનો એક વ્યાપક અને યુનિફાઇડ (એકીકૃત) ડેટાબેઝ તૈયાર રાખવાનો કડક નિર્દેશ આપ્યો છે. આ સાથે જ સરકાર દેશમાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) કનેક્ટિવિટી અને તેના નેટવર્કને વધારવા માટે સંપૂર્ણપણે કટિબદ્ધ છે, જેથી ભવિષ્યમાં એલપીજી પરની નિર્ભરતા ઘટાડી શકાય.