અયોધ્યા રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી

અયોધ્યાના ઐતિહાસિક રામ મંદિરના ચઢાવા અને દાનની રકમમાં કથિત ચોરી તેમજ નાણાકીય અનિયમિતતાના સનસનાટીભર્યા મામલામાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગઠિત કરાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમની (SIT) પ્રાથમિક તપાસ બાદ, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે પોતે આગળ આવીને આ મામલે સત્તાવાર FIR દાખલ કરાવી છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, અયોધ્યા પોલીસે રામ મંદિરના ચઢાવાની ચોરીના સંબંધમાં આશરે 6 થી 8 (છ થી આઠ) લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.
SIT ના ચોંકાવનારા અહેવાલ બાદ લેવાયું મોટું પગલું
આ સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના નિર્દેશ પર રચાયેલી એસઆઈટીએ (SIT) તાજેતરમાં જ પોતાની પ્રાથમિક તપાસનો અહેવાલ લખનૌના ડિવિઝનલ કમિશનર વિજય વિશ્વાસ પંતના માધ્યમથી અધિક મુખ્ય સચિવ (ગૃહ) સંજય પ્રસાદને સોંપ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, સંજય પ્રસાદ પોતે રામ મંદિર ટ્રસ્ટના હોદ્દાની રૂએ સભ્ય પણ છે. આ રિપોર્ટ શાસનને સોંપાયા બાદ જ અયોધ્યા પોલીસ સક્રિય થઈ હતી. પોલીસના સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ટ્રસ્ટના સભ્ય શ્રીકૃષ્ણ મોહનની લેખિત ફરિયાદના આધારે અયોધ્યા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફરિયાદમાં મંદિરના ચઢાવાની રકમ ગાયબ થવા અને તેની સાથે જોડાયેલી ગંભીર નાણાકીય અનિયમિતતાઓના સીધા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
નવી કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ, ચંપત રાયની પણ પૂછપરછ
અયોધ્યા પોલીસે આ કેસમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની (BNS) અત્યંત ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. એફઆઈઆરમાં BNS ની કલમ 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 અને 3(5) નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એસઆઈટી દ્વારા અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી પૂછપરછમાં રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સચિવ ચંપત રાય સહિતના અનેક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. જો કે, આ એફઆઈઆર ચોક્કસ કયા કયા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ નામજોગ નોંધવામાં આવી છે અને તેમના પર કયા ચોક્કસ વ્યક્તિગત આરોપો છે, તેની વિગતો પોલીસે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી નથી.
29 June ના રોજ દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં સુનાવણી
આ વિવાદ હવે દેશની સૌથી મોટી અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં (Supreme Court) પહોંચી ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે એક અરજીકર્તાને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ અયોધ્યા રામ મંદિરને મળેલા દાનના કથિત ગબન અને કૌભાંડની નિષ્પક્ષ તેમજ સમયબદ્ધ તપાસ માટેની પોતાની અરજી 29 June ના રોજ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરે. આ જનહિતની અરજી વકીલ અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે.